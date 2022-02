https://mundo.sputniknews.com/20220210/las-bandas-latinas-atemorizan-madrid-y-ponen-en-alerta-a-la-policia-por-posibles-venganzas-1121418334.html

Las bandas latinas atemorizan Madrid y ponen en alerta a la Policía por posibles venganzas

Siete agresiones en un fin de semana, con dos de ellas mortales, sitúan en el foco a estos grupos, generalmente compuestos por jóvenes. El miedo a más... 10.02.2022, Sputnik Mundo

Durante las últimas jornadas, Madrid ha sufrido siete sucesos violentos. Dos de ellos, con resultados trágicos: el sábado por la noche moría un joven de 15 años en el centro y otro de 25 en Usera, un barrio del sur. Aparte, diferentes puntos de la ciudad se vieron afectados por reyertas que implicaron el uso de arma blanca: cinco personas más sufrieron apuñalamientos en la zona metropolitana o en una localidad de la comunidad. Los casos no están cerrados, pero todo apunta a problemas relacionados con bandas latinas.Este balance letal, con apenas unas horas de diferencia, ha puesto en jaque a las fuerzas de seguridad y a los gobiernos regionales. La Policía teme que la tensión crezca e incluso que se produzca una escalada de violencia por revanchas entre estos grupos, compuestos mayoritariamente por jóvenes. En Madrid son tres las brigadas dedicadas a controlar estas bandas armadas, que suelen estar presentes en barrios periféricos de la ciudad. Las principales son los Dominican Don't Play (DDP), Trinitarios, Latin Kings o Ñetas, originarias de países sudamericanos. Según explican a Sputnik desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Madrid, el número de miembros no ha aumentado en los últimos meses (se mantiene en unos 400, según los cálculos de la Delegación de Gobierno), pero sí las actuaciones, "mucho más llamativas". De las ocurridas durante el viernes, sábado y domingo, por ejemplo, les sorprende que una sea en pleno centro, al lado de la estación de Atocha, y otra en el área residencial de Montecarmelo, al norte.Generalmente, comentan, operan en distritos con alta tasa de inmigración. Allí se reúnen más fácilmente los integrantes de una misma banda y se capta a otros. La mayor parte, extranjeros. Las presas más comunes, explican, son chicos o chicas de familia desestructurada (como se ha visto en la trama de explotación sexual destapada recientemente) o del círculo cercano cuyos padres apenas pasan tiempo con ellos. Así son más moldeables y encuentran en ese grupo el apoyo y la compañía necesaria: una de las etiquetas que usan como distintivo, de hecho, suele referirse a esta "segunda familia".Otro factor que alarma a las autoridades es la edad de los implicados. Aunque no todos los sucesos de los últimos días en la capital de España están determinados como guerras entre bandas, sí que tienen en común que entre los agresores y las víctimas hay menores de edad. "Son unos niñatos", afirmaba Serafín Giraldo, inspector de la Policía Nacional, en una entrevista a Telemadrid. Además, les sorprende la facilidad para acceder a armas blancas: no es inusual que estas bandas compren en tiendas a cualquier hora navajas o machetes de gran calibre. Un ejemplo es el caso del asesinato frente a la discoteca Kapital, en Atocha. Allí, un grupo de unas ocho personas atacó a Jaime Guerrero, de 15 años, con distintas armas. Este chico español, al parecer, había empezado a coquetear con los Trinitarios. En las imágenes publicadas de la agresión, se ve cómo le apuñalan en el corazón y acaba sin vida unos metros después. Él también portada un machete de unos 60 centímetros. En el otro suceso atribuido a bandas, el de Usera, fue un chico de 25 el que perdió la vida por varios cortes en la zona lumbar.Las demás peleas aún están siendo investigadas. La última que ha salido a la luz es la de un chico paraguayo en un parque de Ciudad Lineal. Según cuentan en la Policía, fue un contacto visual lo que propició todo: "Dijeron que les había mirado mal y le agredieron. Luego huyeron con patinetes eléctricos y a él, con gravedad moderada, se le trasladó al hospital de La Paz". El resto de peleas y apuñalamientos no tienen una causa clara, pero, por el modus operandi, se entiende que puede deberse a enfrentamientos de bandas.De hecho, el motivo de la trifulca, aseguran, proviene de es la simple identificación del otro como un enemigo y por la supuesta lucha de territorios que mantienen varios grupos de este tipo. La ropa holgada o los símbolos propios (como un color o un tipo de gorra) les distinguen. Y suelen colocarse o en parques determinados o en discotecas, donde pueden localizar a los rivales. Carlos Rodríguez, subinspector de la Policía Municipal de Madrid, afirmaba al diario El País que suelen llevar los machetes introducidos de la pernera del pantalón y que cada vez era más habitual incautarlos en las zonas de copas o en lugares públicos. "Después de una reyerta en un parque, hemos llegado a recoger hasta siete u ocho machetes y cuchillos", señalaba.La pandemia, alegan, ha sido un caldo de cultivo. Con el encierro se han aprovechado de las redes sociales para captar y provocar. Plataformas como TikTok o Instagram sirven de altavoz. "La pandemia ha llevado a muchos de estos jóvenes, en su mayoría menores de edad, a significarse mucho más en las redes sociales y a mostrar su afinidad hacia una banda u otra usando sus simbologías", advertían en El País. Lo hacen de forma inconsciente, sin saber que luego les pueden identificar e ir a por ellos, como ha ocurrido recientemente. Por estas razones, se prevé que haya una coordinación próxima para evitar mayores dramas. "Se trata de disuadir y evitar posibles enfrentamientos o venganzas e identificarles", explican fuentes de la Policía, aunque aseguran a Sputnik que no hay una estrategia concreta. El problema ha llegado a las autoridades. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, se reunirá próximamente con el alcalde José Luis Martínez-Almeida, ha apuntado, para abordar el asunto.González ha anunciado que está en contacto con la Secretaría de Estado de Seguridad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, perteneciente al Ministerio del Interior. Y, en la misma carta en que ha dirigido ese anuncio, González ha respondido al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que había solicitado una reunión. Mercedes González ha aceptado la cita y ha culminado que la delegación "está trabajando en un rediseño del operativo policial".

