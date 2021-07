https://mundo.sputniknews.com/20210726/drogas-tiroteos-y-torturas-el-modus-operandi-de-la-sangrienta-mafia-holandesa-en-espana-1114487146.html

Drogas, tiroteos y torturas: el 'modus operandi' de la sangrienta mafia holandesa en España

Drogas, tiroteos y torturas: el 'modus operandi' de la sangrienta mafia holandesa en España

La Costa del Sol es uno de los centros de operación de la Mocro Maffia en España.

españa

holanda

narcotraficantes

torturas

crimen organizado

homicidio

mafia

asesinato

narcotráfico

países bajos

El 6 de julio Peter R. de Vries abandonaba los estudios de televisión del programa en el que colaboraba. Era una tarde corriente en el centro de Ámsterdam. Sin embargo, al poco de salir del edificio, el periodista fue objetivo de cinco balas. Una alcanzó su cabeza. Nueve días después, la muerte del comunicador conmocionaba a Países Bajos. Tras el asesinato, dos hombres, un polaco de 35 años y un neerlandés de 21. Este último fue el encargado de apretar el gatillo.De Vries era conocido por sus investigaciones sobre delitos y crimen organizado. Se había convertido en confidente del abogado Derk Wiersum, conocido por asesorar al testigo protegido Nabil B. contra el neerlandés de origen marroquí Ridouan Taghi, considerado uno de los mayores narcotraficantes de Europa. En septiembre de 2019, el letrado apareció muerto en su domicilio. Días antes del inicio del juicio por este suceso, De Vries es tiroteado en el corazón de la capital neerlandesa.A Taghi se le juzga por su presunta implicación en 11 asesinatos. El hombre se encuentra al frente de los Ángeles de la Muerte, uno de los principales clanes de la llamada Mocro Maffia. Bajo este término definió el escritor Marijn Schrijver a las organizaciones criminales que basan su negocio en el tráfico de drogas en el Benelux. Estas centraron los trabajos de De Vries en los últimos años. Probablemente también tras el abrupto final de su vida. Y, según datos de la Policía neerlandesa, de decenas de personas.Unos grupos que han roto la calma, otrora imperante, de las calles neerlandesas. La espiral de violencia comenzó con el robo de un cargamento de 200 kilogramos de cocaína en el puerto de Amberes (Bélgica) en 2012. Dos bandas rivales, una de origen marroquí y otra antillano, acabaron enfrentadas. El choque desembocó en una contienda que ha hecho de Ámsterdam su principal escenario. Los tiroteos se repiten en la ciudad en una batalla que, de momento, no tiene fin. Entre los episodios más truculentos, la aparición de una cabeza cortada frente a una conocida cafetería. El cuerpo ardió en un suburbio al sudeste de la urbe en el interior de un Volkswagen Caddy."Tenemos, indudablemente, las características de un narcoestado. No somos México, claro. No tenemos 14.400 asesinatos. Pero si miras la infraestructura, la gran cantidad de dinero que ingresa el crimen organizado y la economía paralela, sí, tenemos un narcoestado", dijo Jan Struijs, presidente del Sindicato de la Policía de los Países Bajos, a la BBC. Declaraciones a colación de un informe del 2018 que las fuerzas de seguridad del país hicieron llegar al Parlamento neerlandés. En el texto, revelaban su preocupación por la presencia de "delincuentes" que aprovechan el dinero del narcotráfico "para invertir en la industria hotelera y el mercado de la vivienda".Presencia en EspañaLa Mocro Maffia opera principalmente en Países Bajos y Bélgica. Los puertos de Róterdam y Amberes son el paso previo a la distribución de la droga por el Benelux. Sin embargo, los tentáculos de los clanes neerlandeses se estiran hasta América Latina y otros países de Europa. Entre ellos, España.La Costa del Sol es uno de sus destinos favoritos. La región es una de las puertas tradicionales de entrada de todo tipo de sustancias al continente europeo. Tras la verja de las numerosas y lujosas urbanizaciones que pueblan el litoral malagueño, las organizaciones vigilan el narcotráfico y se esconden de la vista de los cuerpos policiales. Tanto para grupos neerlandeses como de otro pasaporte. "España siempre ha sido un buen lugar para refugiarse, especialmente provincias como Málaga o Alicante. Para ellos son zonas relativamente baratas, con buen clima y donde es fácil ocultarse por la presencia de comunidades de población extranjera muy grandes. Eso sin obviar que son las áreas en las que está todo el meollo", explican efectivos del Equipo Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a Sputnik Mundo.En localidades como Marbella, Fuengirola o Mijas compran casas. Aunque hay ciudadanos procedentes de las islas caribeñas de Curazao, Aruba o Bonaire, la mayoría son marroquíes de segunda o tercera generación con nacionalidad neerlandesa. Su dominio del idioma árabe facilita las conexiones con las organizaciones situadas al otro lado del Estrecho de Gibraltar para el tráfico de hachís. Además, las bandas neerlandesas también negocian con los carteles colombianos para la llegada de los alijos de cocaína a Europa. La posición de España en el mapamundi la convierte en punto de partida del narcotráfico continental. De ahí, viaja a Países Bajos, Reino Unido o Escandinavia. "Es cierto que en España se ocultan, buscan pasar desapercibidos. Pero tampoco vienen a sacarse unas oposiciones", señalan los agentes.Hace poco más de una semana, la Guardia Civil detuvo a un ciudadano neerlandés de 31 años en un local de Torremolinos. La Justicia de su país sospecha que ha participado en la preparación de múltiples asesinatos en Países Bajos y lo considera miembro de un peligroso grupo de sicarios al servicio de una organización internacional. En suelo español se le relaciona con la muerte de un ciudadano colombiano de 46 años, tiroteado a plena luz del día en una urbanización de Mijas. "Era el cooperador necesario para la perpetración de los crímenes. El encargado de proporcionar las armas o secuestrar a las víctimas", sitúan las fuentes policiales. Un mes antes, la Guardia Civil detuvo a un líder del crimen organizado neerlandés por asesinar por error a un DJ en una fiesta celebrada en San Pedro de Alcántara. En marzo de 2021, agentes del Equipo de Huidos de la Justicia arrestaron a Erxinio en Valencia. Un joven de 21 años, autor de un homicidio en 2019 y mayor fabricante de cocaína rosa en España. Un estupefaciente para la alta sociedad: el gramo se cotiza a 100 euros.Las operaciones de Guardia Civil y Policía Nacional contra miembros de la Mocro Maffia son cada vez más frecuentes. Entre el material confiscado, fusiles AK-47, granadas de mano, pistolas o silenciadores. Además, toneladas de hachís y marihuana, sustancias ampliamente trabajadas por las bandas criminales del país europeo. También la mafia holandesa lidera el tráfico de drogas sintéticas a nivel mundial. La Operación Mühlberg se cerró con la sustracción de 827.000 pastillas de MDMA, 76 kilogramos de speed, 39,5 kilogramos de cristal, 217 litros de anfetamina líquida o 2.000 dosis de LSD, entre otros estupefacientes. La mayor incautación de narcóticos de diseño realizada en España.Cifras astronómicas, pero no es lo que más sorprende a los investigadores. Lo es la edad. "Hablamos de personas muy jóvenes. La mayoría de detenidos relacionados con la mafia holandesa se hallan en una horquilla entre los 20 y los 30 años", apuntan las fuentes consultadas. En muchos casos, empiezan siendo estudiantes de secundaria atraídos por la dorada vida de los traficantes. Un fulgor que habitualmente no encuentran en su hogar.También llama la atención la violencia de sus acciones. "Es gente peligrosa. Por ejemplo, el homicidio de Mijas es un tipo de crimen al que no estamos acostumbrados en España. Y es que a él lo ejecutaron en plena calle. No es necesario producir alarma, pero también es cierto que empieza a haber alguno más", resaltan.Sadismo del que fue testigo la Policía Nacional. En julio de 2020, la colaboración del cuerpo de seguridad español y su equivalente neerlandés descubrió una serie de contenedores de mercancías utilizados por la Mocro Maffia. Estaban completamente insonorizados y paredes y suelo contaban con grilletes anclados. En el centro, una especie de silla de dentista con correas para inmovilizar a sus víctimas. Incluso, contaban con WC químicos. Una especie de cajones en los que se torturaba a la víctima durante días. Es más, en la misma operación, los agentes incautaron distintos utensilios para lesionar a la persona secuestrada y uniformes de la Policía Nacional Neerlandesa y chalecos antibalas, probablemente empleados como disfraz por parte de los delincuentes.En España ha habido homicidios relacionados con la mafia holandesa, pero "no es comparable al porcentaje de Países Bajos". Su presencia es conocida en enclaves del litoral mediterráneo, aunque empiezan a desplazarse a otros puntos de la geografía española. A pesar de su expansión, desde la Guardia Civil se recuerda que el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad neerlandesas quita atractivo a áreas como la Costa del Sol. "El modelo de colaboración es rápido y efectivo entre las policías de la Unión Europea. Esto hace que busquen otros refugios", añaden.Dubái es una opción. "Se vive bien, no tienen tanta presión policial y muchos al ser de origen árabe tienen más facilidades para ocultarse", afirman fuentes policiales. A orillas del Golfo Pérsico fue arrestado Ridouan Taghi, presuntamente a la sombra del asesinato de De Vries. Cinco disparos que rompieron la aparente tranquilidad de Ámsterdam un 6 de julio. En realidad, resquebrajada desde un día en las dársenas de Amberes, al otro lado de la frontera, en 2012.

holanda

países bajos

2021

