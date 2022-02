https://mundo.sputniknews.com/20220208/vicecanciller-ruso-habla-de-crear-una-infraestructura-de-pagos-a-prueba-de-factores-externos-1121312561.html

Vicecanciller ruso habla de crear una infraestructura de pagos a prueba de factores externos

Vicecanciller ruso habla de crear una infraestructura de pagos a prueba de factores externos

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia procura articular una infraestructura de pagos internacionales a prueba de factores externos, dijo a Sputnik el viceministro de... 08.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-08T08:26+0000

2022-02-08T08:26+0000

2022-02-08T11:00+0000

economía

rusia

📈 mercados y finanzas

pagos

nord stream 2

europa

eeuu

gas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108131/60/1081316018_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_aea1c961255ac6c52b36dc01ae45bb0a.jpg

El diplomático afirmó que Rusia seguirá adelante con el desarrollo de una infraestructura financiera que garantice a sus instituciones públicas y empresas el acceso a los mercados internacionales, y continuará la política de sustitución de importaciones.Con respecto a los temores de que Moscú responda a nuevas sanciones reorientando el suministro de hidrocarburos de Europa a otros mercados, Pankov señaló que "lógicamente, a Rusia le interesa continuar una cooperación mutuamente ventajosa en materia energética con otros países, sin que se vea politizada"."A estos efectos tomamos las medidas pertinentes para diversificar la geografía de suministros y las rutas de exportación del gas", añadió.Añadió que Moscú espera que la Unión Europea abandone la idea de imponer nuevas sanciones antirusas que perjudicarán el sistema financiero internacional.Agregó que las sanciones de la UE también podrían afectar "la recuperación de la economía global y la capacidad de cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible".La UE últimamente anuncia que puede imponer sanciones económicas graves contra Rusia en caso de una escalada en Ucrania.Entre las eventuales restricciones se han barajado últimamente el endurecimiento del control de exportaciones, el embargo sobre algunos productos importados de Rusia, la desconexión del país del sistema de datos bancarios SWIFT y las limitaciones para convertir rublos a otras divisas.Rusia ha negado más de una vez la intención de invadir Ucrania y subrayado que el lenguaje de sanciones es contraproducente. Nord Stream 2Rusia está lista para respetar las normas europeas durante el proceso de certificación del gasoducto Nord Stream 2, declaró el viceministro de Exteriores.El gasoducto Nord Stream 2 técnicamente está listo para operar, pero sigue esperando los permisos de Alemania y de la Comisión Europea, mientras desde Moscú denuncian la politización del proceso.La tubería está en la mira de Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto. Se oponen también al proyecto Ucrania y Polonia, que temen perder los ingresos que obtienen por el tránsito del gas ruso por sus territorios.El 10 de septiembre de 2021, la empresa rusa Gazprom, el único accionista de Nord Stream 2 AG, dio por finalizado el tendido del gasoducto que une a Rusia y Alemania por el fondo del mar Báltico y consta de dos ramales de 1.230 kilómetros, para transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de combustible anuales.Sin embargo, a mediados de noviembre la Agencia Federal de la Red Alemana suspendió la certificación del Nord Stream 2 AG, explicando que solo se puede certificar como operador independiente a una empresa alemana, que sea propietaria y operadora del tramo alemán de la tubería.El 26 de enero la compañía Nord Stream 2 AG comunicó haber establecido en Alemania una filial llamada Gas for Europe GmbH, que se encargará de estas funciones.A su vez, la Agencia Federal de la Red Alemana adelantó a esta agencia que la certificación de Nord Stream 2 AG se reanudará una vez que se haya completado la entrega de los principales activos a la nueva filial y se haya verificado la integridad de la documentación.Crisis energética en EuropaRusia no está interesada en que la Unión Europea viva una crisis del gas, aumenta los suministros de ese hidrocarburo en lo posible y cumple estrictamente todos los compromisos contractuales, comunicó Pankin.Europa afrontó en 2021 un sustancial crecimiento de los precios del gas y, como consecuencia, de la electricidad. Empresas y familias chocaron con dificultades en el pago de las respectivas facturas. Las autoridades de la Unión Europea tuvieron que tomar medidas para prestarles apoyo, lo que supuso un desembolso de miles de millones de euros.Rusia es una importante proveedora de gas a Europa, lo exporta, en primer lugar, según contratos concertados a largo plazo, los que suelen contener una fórmula, a partir de la cual se calcula el precio para el mes o el año que viene. Pero cuando el gas se adquiere según los contratos spot, el precio depende de las oscilaciones del mercado a corto plazo, las que en la segunda mitad de 2021 y a inicios de 2022 resultaron ser muy serias.El jefe de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, acusó el 12 de enero a Rusia de agravar la situación en el mercado energético europeo y declaró —según la agencia Bloomberg— que Rusia podría aumentar al menos un 30% los suministros, en comparación con los volúmenes actuales, es decir en unos 3.000 millones de metros cúbicos al mes.El viceprimer ministro ruso Alexandr Nóvak, al comentarlo, dijo que ni Rusia ni su consorcio gasístico Gazprom tienen la culpa de la crisis energética europea. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anteriormente declaró que Rusia no tiene nada que ver con esa crisis y que son los propios europeos los que crearon problemas con los precios del gas.Según Nóvak, la Comisión Europea aplicó la política de sustitución de la firma de contratos a largo plazo por contratos 'spot', y según estos los suministros van allá donde se ofrecen precios más altos, además estos contratos no permiten hacer previsiones ni siquiera a medio plazo.Rusia está preparada para aumentar la extracción y los suministros de gas a Europa, pero Gazprom necesita contratos a largo plazo, porque habrá que hacer cuantiosas inversiones, explicó Nóvak.

https://mundo.sputniknews.com/20220206/cae-la-confianza-en-el-gobierno-de-eeuu-por-sus-mentiras-y-errores-1121244303.html

https://mundo.sputniknews.com/20220207/eeuu-promete-conseguir-el-bloqueo-de-nord-stream-2-si-aumentan-las-tensiones-con-ucrania-1121268487.html

https://mundo.sputniknews.com/20211221/otra-victima-de-la-crisis-energetica-en-europa-1119550335.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, 📈 mercados y finanzas, pagos, nord stream 2, europa, eeuu, gas