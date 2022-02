https://mundo.sputniknews.com/20220203/cancilleria-china-cumbre-xi-putin-la-mayor-prioridad-de-relaciones-ruso-chinas-para-el-futuro-1121135259.html

Cancillería china: cumbre Xi-Putin, la mayor prioridad de relaciones ruso-chinas para el futuro

Grandes perspectivas en Moscú y Pekín en las relaciones bilaterales. Posibles nuevas sanciones de EEUU contra Rusia destinadas al fracaso. Embajador de Rusia... 03.02.2022, Sputnik Mundo

Putin habla de relaciones con China con Xinhua y se reúne con su par argentinoEste 4 de febrero arrancan los Juegos Olímpicos de invierno Pekín 2022. La ceremonia inaugural contará con la asistencia de líderes de varios países, entre ellos el presidente de Rusia, Vladímir Putin.Horas antes del evento, está prevista una reunión de Putin con su homólogo anfitrión, Xi Jinping, que "será exitosa y fructífera", según resaltó la Cancillería china. El ente destacó que la reunión es la mayor prioridad de las relaciones ruso-chinas para el futuro próximo. Está previsto que discutan temas internacionales, incluido el diálogo con EEUU y la OTAN, la iniciativa rusa sobre garantías de seguridad, y la cooperación bilateral, agregó por su parte el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.De cara a su viaje a Pekín, el jefe de Estado ruso escribió un artículo para la agencia Xinhua titulado "Rusia y China: una asociación estratégica orientada al futuro". "En vísperas de mi próxima visita a China, me complace comunicarme directamente con la audiencia china y extranjera de Xinhua, la mayor agencia de noticias", inicia el artículo.El líder ruso indicó que "nuestros países son vecinos cercanos unidos por tradiciones centenarias de amistad y confianza. Apreciamos mucho que la asociación estratégica integral de coordinación entre Rusia y China, que entra en una nueva era, haya alcanzado un nivel incomparable y se haya convertido en un modelo de eficiencia, responsabilidad y aspiración para el futuro".Rusia y China aspiran a incrementar la cooperación económica e intercambios humanitarios pese a las dificultades provocadas por la pandemia del covid-19, advierte Putin en su artículo. Asimismo, recordó que Rusia y China son vecinos, vinculados por amistad y confianza, que se guían por los principios de "igualdad, consideración de los intereses de cada uno, libertad de la coyuntura política e ideológica".Hablando de su visita a Pekín, Putin indicó que la discusión con Xi de temas internacionales actuales será una parte importante de su visita, al destacar que la coordinación de los dos Estados se basa en los enfoques similares a la resolución de problemas globales.Además, el presidente ruso planea abordar el desarrollo de los contactos de negocios a fin de "alcanzar un crecimiento económico estable y mejorar el bienestar de los ciudadanos, fortalecer la competitividad, defenderse juntos contra los riesgos y desafíos modernos". En particular, Rusia y China amplían la práctica de operaciones en moneda nacional y crean mecanismos para minimizar las consecuencias negativas de las sanciones unilaterales.Moscú y Pekín también tienen posiciones cercanas en el comercio internacional, abogando por un sistema comercial abierto y no discriminatorio, añadió Putin, enfatizando que el intercambio comercial ruso-chino alcanzó su máximo histórico de 140.000 millones de dólares en 2021.En lo referente a otros ámbitos de la cooperación bilateral, Putin agradeció a Pekín su ayuda en el desarrollo de la producción de las vacunas anticovid rusas Sputnik V y Sputnik Light en China, así como los suministros de los medios de protección a Rusia.De cara a los los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, el líder ruso condenó los intentos de algunos países de politizar el deporte y expresó su seguridad de que China organice los JJOO al nivel más alto."Nuestros amigos chinos hicieron un gran trabajo para prepararse bien para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno, estoy convencido de que la rica experiencia china en una organización impecable de competencias internacionales representativas les permitirá llevar a cabo esta fiesta global de deporte al más alto nivel", dijo Putin. También reafirmó que Rusia sigue comprometida con los valores olímpicos tradicionales, y que se opone al uso de dopaje y a la práctica del "castigo colectivo" por violaciones de las normas por ciertas personas.Precisó que los organizadores crearon unas buenas condiciones para la seguridad de los atletas extranjeros, sus entrenadores y periodistas, con una gran inversión en infraestructuras deportivas y de transporte. Putin también reveló que él y el presidente chino decidieron proclamar los años 2022 y 2023 los Años de la cooperación ruso-china en la cultura física y deporte.Embajador de Rusia en España planta cara a las 'fake news' occidentalesEl desmoronamiento de las 'fake news' occidentales en torno a la 'inminente invasión rusa' a Ucrania. Es lo que constituyó la rueda de prensa ofrecida este jueves por el Embajador de Rusia en España, Yuri Korchagin, quien atendió a la prensa internacional en la sede diplomática del gigante euroasiático en Madrid poniendo los puntos sobre las íes sobre la presente escalada con EEUU y la OTAN en torno a Ucrania.Al referirse a los borradores del tratado y el acuerdo sobre garantías de seguridad entregados por la parte rusa, tanto a Washington, como a la OTAN, el diplomático subrayó que no se trata de un ultimátum, tal y como lo presentaron algunos medios, sino de unos documentos que buscan rebajar las tensiones.Según Korchagin, el ingreso de Ucrania en la OTAN sería violar lo acordado en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa [OSCE], un enorme organismo que incluye a todos los países europeos y más allá, donde entre sus integrantes también se encuentra EEUU.Acerca de las respuestas por escrito de Washington y la OTAN recibidas por Moscú, en embajador ruso constató que su contenido se filtró a la prensa, donde lo que se pudo ver es la resistencia de EEUU a condierar los planteamientos de Rusia."'Dichosas' sanciones antirrusas": cifran en 4.000 millones de euros las pérdidas de EspañaUnas pérdidas en torno a los 4.000 millones de euros. Son las que acumula España a raíz de haberse sumado a las sanciones occidentales que se vienen imponiendo a Rusia desde 2014. Son cálculos del economista e investigador español Guillermo Rocafort.En entrevista con Sputnik, Rocafort subrayó que este "altísimo coste económico" es el precio de "la sumisión y el vasallaje" de las autoridades españolas ante Bruselas y Washington, donde la gran víctima es el sector agropecuario de la nación ibérica, fruto de haber perdido el acceso al mercado del gigante euroasiático ante el veto ruso adoptado en respuesta a las medidas 'punitivas' de EEUU y sus aliados."A raíz de las 'dichosas' sanciones de la UE, hemos visto absolutamente cercenadas las exportaciones españolas a la Federación de Rusia en sectores estratégicos del campo español, como son las carnes, sobre todo de vacuno y porcino –esto ha supuesto un quebranto elevadísimo en torno a unos 200 millones de euros al año–; luego está el tema de los pescados y el marisco, donde hemos visto unos perjuicios que rondan al año en torno a entre 20 y 40 millones de euros; por otro lado, tenemos también el sector de las legumbres y hortalizas, donde estamos hablando de unas pérdidas en torno a unos 70 millones de euros; y, finalmente, en el ámbito de las frutas hablamos aproximadamente de unos 200 millones de euros al año. Esto ha sido un mazazo para el campo y la pesca en España", señaló el economista.Alemania le tapa la boca a RT: "Es exactamente igual a una agresión en el campo militar"Una medida "exactamente igual" a la de "una agresión en el campo militar". Es lo que constituye la prohibición de la transmisión en Alemania del canal RT. Lo dijo a Sputnik la secretaria general de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires [UTPBA], Lidia Fagale, ante una presión calificada por la Cancillería rusa como "políticamente motivada"."Hoy las balas vienen en el campo de la comunicación", manifestó Fagale, al insistir en que el espacio mediático se ha convertido en un auténtico campo de "guerra", donde el agresor es "Occidente", que persigue el objetivo de taparle la boca a todo aquel que "no sea de su agrado".En este contexto, resaltó que la 'culpa' de medios como RT o Sputnik es desmentir las "tergiversaciones y manipulaciones" de la prensa hegemónica, una narrativa que sirve para justificar las "políticas agresivas" de EEUU y sus aliados en función de "sus intereses minoritarios" y que no responden a las necesidades "de las grandes mayorías".Según Fagale, Rusia y sus medios de comunicación son tan sólo un blanco de esta estrategia, donde la "censura" de las voces alternativas es su elemento indispensable.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

