Rusia y China acuerdan oponerse a la politización del deporte

PEKÍN (Sputnik) — Rusia y China deciden hacer frente al carácter político presente en el deporte, comunicó el Ministerio de Exteriores chino. 03.02.2022, Sputnik Mundo

El mensaje fue emitido por la Cancillería del país asiático al término de una reunión celebrada el 3 de febrero entre el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su par chino, Wang Yi.El pasado 6 de diciembre, el presidente de EEUU, Joe Biden, anunció que no iba a enviar a ninguna delegación oficial a Pekín para los Juegos Olímpicos, lo que bautizó como un "boicot diplomático", pero que no impediría a los atletas estadounidenses tomar parte en el evento.Washington instó a sus aliados a sumarse al veto del evento deportivo que reunirá a atletas del mundo entero, decisión que fue cuestionada por las máximas autoridades del Comité Olímpico Internacional (COI).El presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien tiene previsto asistir a la ceremonia inaugural de los Juegos, apuntó que el boicot diplomático de los JJOO busca "contener el desarrollo de China".Los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno tendrán lugar del 4 al 20 de febrero de 2022, y los Paralímpicos, del 4 al 13 de marzo.La ceremonia de apertura se celebrará el viernes 4 de febrero. Amistad y cooperación entre Rusia y ChinaChina está dispuesta a continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación con Rusia, declaró Wang Yi.El alto diplomático destacó que Pekín también se esfuerza por "defender la justicia internacional en beneficio de los pueblos de los dos países y del mundo entero".Lavrov, a su vez, reafirmó que la colaboración de Rusia y China es muy estrecha y no depende de la situación política internacional.Lavrov viajó a China este 3 de febrero, un día antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, para debatir, entre otros temas, los preparativos de la cumbre entre los presidentes de los dos países.El presidente ruso, Vladímir Putin, tiene previsto tomar parte en la apertura de las Olimpiadas de Invierno que empiezan el 4 de febrero en Pekín y ese mismo día planea reunirse con su homólogo chino Xi Jinping.Cooperación en el sector energéticoChina está dispuesta a fortalecer la colaboración con Rusia en la esfera energética, declaró Wang Yi.El alto diplomático chino también subrayó que está en curso la labor para vincular la iniciativa de la Franja y la Ruta de China y la Unión Económica Euroasiática (EAEU), que ya ha empezado a dar resultados, aseveró.Lavrov, por su parte, reafirmó que Moscú elogia los esfuerzos de Pekín para profundizar la cooperación bilateral y se muestra dispuesto a trabajar conjuntamente para desarrollar el proyecto de la Franja y la Ruta.La Iniciativa de la Franja y la Ruta es una estrategia global orientada a perfeccionar las vías de transporte y de comercio existentes y crear nuevas, vinculando entre sí a más de 60 países de Asia Central, Europa y África.

