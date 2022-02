El embajador de Rusia en España ofrece una rueda de prensa

https://mundo.sputniknews.com/20220203/el-embajador-de-rusia-en-espana-ofrece-una-rueda-de-prensa-1121103121.html

El embajador de Rusia en España, Yuri Korchagin, ha ofrecido una rueda de prensa para tratar la escalada de tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania. "La seguridad europea es de máxima importancia. Rusia no tiene la intención de invadir Ucrania, pero es un asunto muy importante para la seguridad en la región, ha destacado Korchagin. "No estamos al umbral de una guerra", ha remarcado"Rusia no está rearmándose en el Mar Negro", ha puntualizado el embajador ante las preguntas de los periodistas sobre la presencia militar de tropas en las inmediaciones de la frontera ucraniana. "La distancia con la frontera de Ucrania es la misma que la que hay entre Calatayud (Zaragoza) y Francia", ha continuado el diplomático.El embajador ha tratado, entre otros asuntos, la filtración de los documentos que contienen la respuesta de Estados Unidos y de la OTAN a las propuestas de seguridad de Rusia. Según la diplomacia rusa, el texto de la Alianza permite el inicio de una conversación sobre temas secundarios, pero no sobre los temas claves para la Federación Rusa: la ampliación de la OTAN al este, el despliegue de armamento ofensivo cerca de la frontera de Rusia y la vuelta a la configuración de fuerzas e infraestructuras del momento de la suscripción del Acta Fundacional Rusia-OTAN de 1997. "Esperamos a la respuesta de la OTAN a la carta que Serguei Lavrov ha vuelto a mandar a los países de la OTAN y la OSCE", ha resaltado el embajador ruso en Madrid.Además, el Estado ruso destaca documentos como la Declaración de Astana o el Código de Conducta sobre los Aspectos Político-Militares de la Seguridad, en los que se señala que la necesidad de respetar la seguridad de cada Estado y no reforzar sus defensas a expensas de otros países. Textos firmados por España, entre otros.También sobre la actuación de los medios de comunicación en la situación. "No ayudan al diálogo", ha indicado el embajador.Las respuestas de la Alianza y EEUU a las demandas de seguridad planteadas a finales de 2021 por Moscú se encuentran en dos documentos titulados Confidential/Rel Russia por parte de Washington; y NATO-Russia Restricted, de la Alianza Atlántica. El diario español El País ha publicado extractos de estos informes y EEUU ha confirmado que los documentos publicados son auténticos.

