La Corte Suprema Argentina en la mira: la crisis de la cima del Poder Judicial

"Salimos a la calle para exigir que esta Corte se vaya", leyó la oradora en la tarde calurosa del martes 1 de febrero en la Plaza Lavalle de Buenos Aires ante miles de personas con banderas de sindicatos, agrupaciones, fuerzas políticas, bombos, y pancartas contra integrantes de la Corte Suprema de la Nación. A sus espaldas, el edificio del Palacio Judicial, corazón de uno de los poderes más cuestionados del país.La movilización del 1 de febrero contra la Corte había sido esperada durante las últimas semanas. Uno de sus protagonistas, el juez Juan Ramos Padilla, explicó que la "iniciativa" nació en diciembre encabezada por "un puñado de compañeros que no llegaban a 20". El juez, con mucha presencia en redes sociales, no escatimó en calificativos: llamó a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de "delincuentes"."Qué les pasa a los jueces que van a comer con los empresarios a los restaurantes más caros de Buenos Aires, ¿y cuándo van a comer con el pueblo, carajo? ¿Cuándo van a recibir a los obreros? ¿Cuándo vamos a hablar de Milagro Sala [dirigente social indígena y exdiputada, condenada a 13 años de prisión en 2019 por presunto fraude, y cuyo encarcelamiento ha sido calificado como 'motivado políticamente' por sus defensores]?", afirmó, micrófono en mano.Ramos Padilla estuvo acompañado de numerosos dirigentes sociales, sindicales, de derechos humanos, como Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quienes, de conjunto, encabezaron lo que fue una de las acciones más grandes a las puertas del Palacio de Justicia. Entre los presentes estuvo el escritor y periodista Mempo Giardinelli, referente del Manifiesto Argentino, movimiento que aboga por una "reforma judicial absoluta"."Hubo más de 30 ciudades argentinas colmadas de gente, solamente en mi ciudad, en Resistencia, en Chaco, hubo una manifestación de tres cuadras, para esa ciudad es muchísimo, la plaza central estaba llena", señala Giardinelli a Sputnik. También ocurrió en las ciudades de Tucumán, Córdoba, Rosario, Bariloche o Mendoza. La crítica a la Corte convocó a miles.Una Corte para pocos"Es una Corte que deja mucho que desear, el rol fundamental de una Corte es el equilibrio, es el factor que equilibra a una sociedad, que permite que el sistema de justicia funcione de acuerdo a los preceptos constitucionales, y que a través de su labor genera confianza en la sociedad. La Corte Suprema de la Argentina no hace nada de esto, así que el cuestionamiento es generalizado", afirma Giardinelli.En ese marco de cuestionamientos, explica el escritor, existen "múltiples denuncias, denuncias periodísticas y demás de que esta Corte se ocupa solamente de proteger al poder económico concentrado, los poderes comunicacionales, al poder político básicamente antiperonista, proteger a los grandes empresarios, esto es harto notorio".Por eso, afirma, "lo que hay es un descontento generalizado con una Corte que no actúa en función de los intereses nacionales, intereses populares, y que es muy cuestionable su desempeño general". La movilización del martes 1 frente al Palacio de Justicia, sede de la Corte, fue expresión no solamente de la situación de la Corte, sino de que se trata de un tema apropiado por muchas personas."La necesidad de justicia y tener confianza en una Corte es un problema de todos y todas", explica Giardinelli, quien señala la importante participación juvenil en la Plaza Lavalle de Buenos Aires.El divorcio de la Corte con el Gobierno y el pueblo"Lo que hay es un divorcio y no es bueno para la democracia, la sensación que hay es que el Gobierno va para un lado y la Corte va para otro, y la Corte no apoya nada y contradice muchas de las políticas del Gobierno, más allá de que sean buenas o no, no estoy haciendo esa evaluación, lo que digo es que no hay una concordia, un trabajo armónico, que es lo que necesita la democracia", explica el escritor argentino."El problema de la Argentina hoy es que es como estar sin Corte, estar con una Corte no confiable", señala. A ese problema se suma, a su a su vez, "un Gobierno que también se torna errático en muchas de sus decisiones, supongo que, por presiones internas de los sectores dominantes"."El pueblo argentino está muy mal, hay hambre, no hay trabajo, la educación pública ha sido prácticamente destruida, frente a eso uno esperaría una Corte que sea contribuyente, que ayude a morigerar problemas, que ayude a calmar los ánimos, que acompañe, aunque sea críticamente y con la independencia que debe tener una Corte, pero que acompañe un proceso de Gobierno, más allá de que uno simpatice o no", afirma."A mí las medidas que ha tomado el Gobierno frente al FMI no me gustan, estoy en desacuerdo con esa política, pero es una política que hoy está llevando el Gobierno y yo esperaría que la Corte contribuya, y en este caso la Justicia no está contribuyendo con nada, y este es el problema que ayer se planteó en todas las plazas del país".La cima del problema"Cuando decimos que esta Corte no puede seguir, que se tiene que ir, lo decimos interpretando el hastío generalizado que se expresa en todo el país, y la certeza de que no hay ninguna posibilidad de lograr la democratización del Poder Judicial con esta corte en funciones, cuyos numerosos pedidos de juicio político, por los que ya deberían haber sido removidos, duermen en el Congreso de la Nación", expresó el documento leído frente al pie del Palacio de Justicia.La Corte Suprema de Justicia aparece como la cima de un Poder Judicial que se encuentra cuestionado desde partidos, sindicatos, intelectuales, hasta el mismo presidente, Alberto Fernández, quien por ejemplo afirmaba el 1 de marzo pasado, al abrir las sesiones del Congreso: "El Poder Judicial de la Nación está en crisis, es el único poder que parece vivir en los márgenes del sistema republicano, sus miembros, jueces, fiscales, defensores, y demás funcionarios disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad".El lunes 31 en la noche, en una entrevista, el presidente Fernández se refirió al intento de reformar el Poder Judicial: "Yo mandé una reforma judicial, que se aprobó en el Senado y nunca pudo pasar a Diputados, ahora no es que me quedé de brazos cruzados". Uno de los objetivos de la reforma es, explicó en el 2020, evitar "que el poder decisorio se concentre en un reducido número de jueces que tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional".La Corte Suprema, reducida a cuatro miembros, todos hombres luego de la renuncia de la jueza Elena Highton en octubre pasado, aparece en ese contexto como uno de los principales problemas para avanzar en la democratización del Poder Judicial. La movilización del 1 de febrero en numerosas ciudades del país evidenció que se trata de un problema sentido por numerosos sectores sociales que ven en ese "poder endogámico" —como lo nombró Ramos Padilla— y cercano a las élites, un obstáculo para el funcionamiento democrático del país.

