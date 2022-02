Argentina: ¿Cómo afecta al Gobierno el acuerdo con el FMI?

https://mundo.sputniknews.com/20220202/argentina-como-afecta-al-gobierno-el-acuerdo-con-el-fmi-1121036728.html

Tras el acuerdo entre el Gobierno argentino y el FMI para refinanciar la deuda de 44.500 millones de dólares que contrajo el ex presidente Macri con el... 02.02.2022, Sputnik Mundo

Los bonos de Argentina concretaron otra suba, luego de la que registraron el 28 de enero después del anuncio oficial del acuerdo entre el Gobierno y el FMI para refinanciar una deuda de 44.500 millones de dólares que el país tiene con el organismo. En este marco, "a corto plazo este acuerdo es una excelente noticia, porque veníamos en una economía que estaba desanclada en términos de expectativas, lo cual generaba muchas turbulencias", indicó el economista argentino.Con respecto a lo financiero, "se destaca el agrandamiento de la brecha cambiaria, el agotamiento de las reservas del banco central, lo cual permeaba en la economía real con remarcaciones de precios", sostuvo. Ello implicaba la amenaza latente sobre que el nivel de importaciones no se pudiera sostener y, de esa manera, "comprometer el nivel de actividad económica y el empleo de los argentinos", subrayó Kozak.Crecen las expectativas en la economía argentina tras el acuerdoAsimismo, "también involucra un financiamiento neto positivo, lo cual va a permitir reconstituir reservas, que es el verdadero ancla de expectativas que tiene la economía argentina en este contexto", destacó. Mientras Argentina tenga altos niveles de reservas, "las expectativas devaluatorias se van a ir calmando y existirá algún tipo de moderación en la presión inflacionaria", argumentó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador Sebastián Schulz, con quien dialogamos sobre las implicaciones del acuerdo entre Argentina y el FMI en materia de política internacional.Tras varios meses de negociaciones el Gobierno argentino logró un acuerdo con el FMI. Al respecto, "hay que recordad que las condiciones establecidas por el acuerdo que hizo Macri eran muy duras e imposible para llevar adelante para Argentina", aseveró Schulz. En este sentido, "haber alcanzado este acuerdo ahora es positivo para el país, porque se evitan un conjunto de inconvenientes, más allá de que estar en una situación de dependencia con el FMI no es la ideal para Argentina", sostuvo.Hacia un avance del mulitpolarismo en el sistema internacionalCon respecto a las implicaciones en la política exterior, "este acuerdo le da a Fernández otra espalda para el viaje que tiene programado a Rusia y China", expresó. En este sentido, "le dará margen para salir a buscar financiamiento, establecer alianzas y acuerdos de cooperación con actores que sostienen el multipolarismo en el sistema internacional", indicó. En el marco de una "fuerte iniciativa del multipolarismo y un cambio en la correlación de fuerzas en el FMI es que se empieza a cerrar este acuerdo", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, analizó el posicionamiento de Brasil en el marco del grupo de los BRICS.Gabriel Boric y José MujicaEntrevistados simultáneamente en M24 el presidente electo de Chile, Gabriel Boric y el expresidente uruguayo, José Mujica, dialogaron sobre política y sociedad. En ese marco, el veterano líder frentista sugirió al joven líder trasandino "dejar semilla" porque "la lucha es más larga que nuestra vida y hay que preocuparse de que la tarea de todos los días no se coma el porvenir" dado que "los gobiernos se comen a los partidos".Aquí no se tira nadaEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Sylvana Cabrera y Guillermina Bauer, madre e hija, con quienes dialogamos sobre el libro Aquí no se tira nada, que refleja una nueva filosofía de vida en cuanto a la alimentación y organización del hogar.

