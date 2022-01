https://mundo.sputniknews.com/20220131/la-ultraderecha-de-chega-afianza-su-fulgurante-ascenso-en-portugal-1120946445.html

La ultraderecha de Chega afianza su fulgurante ascenso en Portugal

MADRID (Sputnik) — El partido ultraderechista Chega (¡Basta!, en portugués) se convirtió en la tercera fuerza política de Portugal tras las elecciones... 31.01.2022

A su modo de ver, el auge de la formación ultraderechista Vox en España ya permitía prever que "esto iba a suceder también en Portugal", tal y como se confirmó en los comicios de este domingo.El Partido Socialista (PS) del primer ministro Antonio Costa fue la formación más votada con el 41,6% de los sufragios, consiguiendo la mayoría absoluta con 117 de los 230 asientos que componen la Asamblea de la República.En segunda posición quedó el Partido Social Demócrata (PSD), que representa al espacio conservador más tradicional, con un 27,8% de votos y 71 escaños. La tercera posición fue para Chega, que tomó la delantera a los partidos de la izquierda alternativa, haciéndose con el 7,15% de votos y 12 escaños.De las tertulias deportivas al ParlamentoEstos resultados otorgan al grupo ultraderechista una posición de relevancia en la política portuguesa pese a contar con apenas tres años de vida. El partido fue fundado en 2019 después de que su líder, André Ventura (39 años), abandonara el PSD.En 2017, Ventura —un jurista y excomentarista deportivo en las tertulias sensacionalistas del canal CMTV— fue el candidato del PSD a la Alcaldía de Loures, un municipio del área metropolitana de Lisboa de tradición comunista. Aunque no logró ganar, Daniela Santiago recuerda que aquella campaña le otorgó "una gran presencia mediática por sus polémicas declaraciones racistas en contra de los gitanos".Con ese trampolín, Ventura dejó el PSD, formó Chega, y se presentó a las elecciones legislativas de 2019, consiguiendo un escaño con un 1,29% de votos. En 2021, Ventura siguió su avance y obtuvo la tercera posición en las elecciones presidenciales con un 11,9% de votos, un porcentaje incluso mayor que el cosechado el 30 de enero.Esta experta explica que la ultraderecha portuguesa "casi no ha necesitado hacer campaña" porque "todos los partidos se pasaban de la noche a la mañana hablando del fantasma de Chega", lo que de nuevo es un reflejo de lo sucedido en España.Las encuestas predecían un empate técnico entre los bloques de izquierda y derecha, por lo que las formaciones progresistas centraron sus esfuerzos de campaña en alertar del riesgo de que el PSD llegara a acuerdos postelectorales con Chega, algo que ya sucedió en la región de Azores. Esto, aunque pudo alentar el voto útil al PS de Costa, también situó a Chega en el centro del debate, ampliando su potencial base de voto.¿Quien vota a Chega?Según explica Daniela Santiago, en el electorado de Chega hay perfiles "radicales" de derecha, pero también "descontentos con el sistema" e incluso antiguos votantes de izquierda. "Son las personas que ya no creen en los políticos tradicionales, en los que cala el discurso populista", añade.Los ataques a los beneficiarios de ayudas sociales y a la comunidad gitana son la base del discurso de Ventura, que también defiende propuestas como la castración química de pedófilos y violadores o la implantación de la cadena perpetua.El discurso de Ventura le ha llevado incluso a ser condenado por ofensas al honor de una familia tras mostrar en televisión una foto del presidente de la república, Marcelo Rebelo de Sousa, junto a varias personas negras del barrio de Jamaica (a las afueras de Lisboa) afirmando que eran "bandidos" que se dedicaban a "vivir del Estado".¿Alternativa de poder?Ventura valoró los resultados del domingo como un punto de inflexión en el rumbo político del país. "Lo que no se ha hecho en los últimos seis años se empezará a hacer mañana, la construcción de una gran alternativa de derecha para sustituir a los socialistas en el poder", dijo, eufórico, entre vítores de sus seguidores.En su discurso de valoración de resultados, Ventura también afirmó que a partir de ahora Chega actuará como "la verdadera oposición" en Portugal por delante del PSD para "devolver la dignidad al país", un papel que, añadió, le fue "confiado por la historia".Por el momento, Daniela Santiago prefiere no hacer predicciones sobre si Chega seguirá ascendiendo en próximos comicios y recuerda que el Partido Socialista de Costa tiene mayoría absoluta para los próximos cuatro años, por lo que, por encima de todo, será la gestión de su gobierno quien marque el devenir político del país.

