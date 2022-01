https://mundo.sputniknews.com/20220130/el-partido-socialista-de-costa-gana-las-elecciones-en-portugal-segun-sondeo-a-pie-de-urna-1120931857.html

El Partido Socialista de Costa gana las elecciones en Portugal

El Partido Socialista de Costa gana las elecciones en Portugal

MADRID (Sputnik) — El Partido Socialista (PS) que lidera el actual primer ministro de Portugal, António Costa, fue la formación más votada en las elecciones...

El PS obtiene el 42,13% de los votos, un margen que deja incluso abierta la posibilidad de que António Costa cuente con una mayoría absoluta en la Asamblea de la República para ser investido primer ministro de nuevo sin necesitar pactos con otros partidos.Sin embargo, el reparto de escaños no se conocerá hasta que no avance más el escrutinio, por lo que aún es pronto para anticipar cuál será la aritmética parlamentaria en la nueva legislatura.Según los datos difundidos por el Ministerio de Administración interna, el Partido Social Demócrata (PSD) que lidera el conservador Rui Rio quedaría en segunda posición con el 29,69% de votos escrutados.En tercera posición quedaría la formación ultraderechista Chega –que significa ¡Basta! en portugués–, con un 7,23% de los votos.En cuarto lugar se sitúa la formación progresista Bloque de Izquierda, que consigue el 3,98% de los votos, y en quinto lugar la unión de verdes y comunistas –unidos bajo la candidatura de la Coalición Democrática Unitaria (CDU)– con un 3,87%.Detrás se sitúa la Iniciativa Liberal con el 3,70% de votos. Le sigue la opción democristiana de la CDS-PP, que en dos candidaturas distintas combina un 2,84% de votos, y la formación animalista PAN, con el 1,25% de votos.Las elecciones legislativas de este domingo en Portugal llegan tras un adelanto electoral después de que Costa no consiguiera que las fuerzas progresistas que sostenían a su gobierno en minoría –un pacto conocido como la geringonça (chapuza, en portugués)– apoyaran sus Presupuestos Generales del Estado para 2022.En estos momentos, el dato de participación se sitúa en el 56,5%, un porcentaje bajo pero superior al 48,57% con que se cerraron los comicios de 2019.

