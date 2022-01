https://mundo.sputniknews.com/20220128/1120895706.html

Portugal elige su futuro en unas elecciones sin mayorías claras a la vista

La campaña electoral llega a su fin este viernes 28 con una única certeza: ninguno de los partidos conseguirá por sí solo la mayoría suficiente para formar Gobierno, por lo que el futuro del país queda en manos de los pactos poselectorales.Empate técnicoLos sondeos anticipan un escenario de igualdad máxima, con un empate técnico entre los bloques de izquierda y derecha. Un estudio de la Universidad Católica para algunos de los principales medios del país —la cadena pública RTP, Antena 1 y el diario Público— pronostica que las formaciones progresistas cosecharán el 49% de los votos, frente al 47% de los conservadores.De acuerdo con esta estimación, el Partido Socialista (PS) de António Costa será la primera fuerza con el 36% de sufragios, solo tres puntos delante de su principal competidor, el Partido Social Demócrata (PSD) del conservador Rui Rio, que obtendría el 33%.Estos pronósticos coinciden con los de la encuesta divulgada por el diario Expresso, que otorga al PS una horquilla del 32 al 38%, frente a un PSD que obtendría entre el 30 y 36% de votos. Uno de los aspectos interesantes de este estudio es que incluye una estimación de escaños.Sumando los resultados del PS a los de otros actores progresistas como la coalición entre los comunistas del PCP y los verdes del PEV (6%) y el Bloco de Esquerda (5%) e incluso los animalistas de PAN (2%), las izquierdas obtendrían entre 103 y 130 diputados.Por otro lado, sumando los resultados del PSD al 6% de la formación ultraderechista Chega —que significa ¡Basta! en portugués—, el 6% del Partido Liberal y el 1% del Centro Democrático Social, la derecha obtendría entre 100 y 127 diputados.Si se tienen en cuenta los mejores y peores escenarios para cada bloque, este sondeo proyecta una media de 117 diputados para la izquierda por 113 para la derecha, un margen demasiado estrecho como para anticipar un ganador.Además, otros elementos que añaden una sombra de volatilidad a las predicciones: 10,8 millones de portugueses están llamados a las urnas, pero el país atraviesa una importante ola de contagios de COVID-19 que mantiene confinadas a 1,1 millones de personas.De ellas, aproximadamente dos tercios —más de 700.000 personas— son mayores de edad y se les permitirá romper el aislamiento para votar entre las 18.00 y 19.00 horas del domingo 30. En esas condiciones, el grado de participación entre los contagiados es una incógnita que podría influir en el devenir de los comicios.Entre la geringonça, la gran coalición y azoresEste clima de incertidumbre generalizada abre incluso la puerta a una dinámica de pactos que trascienda el eje izquierda-derecha, sobre todo cuando se viene de un escenario en el que la geringonça —chapuza, en portugués—, que es como se conoce al acuerdo entre fuerzas progresistas que sostenía a Costa en el Gobierno, no pudo evitar un adelanto electoral.El guante fue recogido por Augusto Silva, canciller de Portugal y número dos de Costa, quien priorizó la negociación con opciones de izquierda, pero sin cerrar la puerta a "soluciones intermedias" que puedan resultar "en un acuerdo de caballeros entre los partidos mayores para facilitar la vida al que forme gobierno".Al final serán los resultados quienes dispongan el tablero de juego para negociar los pactos, pero un político veterano como Antonio Costa, que si es investido de nuevo se convertirá en el dirigente de la actual etapa democrática de Portugal con más años en el poder, sabe que es mejor no cerrarse puertas.En la última cumbre hispano-lusa, su homólogo español, Pedro Sánchez, dijo de él que conoce a "pocos líderes con habilidades y capacidades negociadoras como las suyas". La geringonça, que en sus inicios permitió a Portugal distanciarse de las políticas de austeridad de Bruselas, es la piedra fundacional del legado político de Costa, pero él no se aferra a ella a ciegas.El líder del PS afrontó el arranque de la campaña declarando su muerte. "En 2019 dije que era posible trabajar a la izquierda para construir una mayoría sólida, duradera y estable […] En 2021, manifiestamente, eso existió", dijo Costa en diciembre, proponiéndose el objetivo de alcanzar la mayoría en solitario.Este jueves 27, sabedor de que no será posible, Costa afirmó que no tendrá ninguna "puerta cerrada" a la negociación con fuerzas de izquierda. El único veto explícito de Costa es a la ultraderecha de Chega, con quien no dialogará "bajo ninguna circunstancia".De hecho, una de las armas discursivas de la izquierda en el fin de campaña consistió en alertar de que una eventual victoria del bloque de derechas podría suponer la entrada de Chega en un gobierno del PSD, algo que ya sucedió en la región de Azores, lo que demuestra que en estos momentos hay una infinidad de escenarios abiertos. Las urnas ayudarán a despejar el camino, pero al final todo se decidirá en los despachos.

