Xiomara Castro y su propuesta urgente para refundar Honduras

La representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) es la décima persona en ocupar la presidencia de Honduras tras el retorno a la democracia en la década de 1980, y también la primera en ese periodo que no pertenece al Partido Liberal ni al Partido Nacional, este último en el poder desde 2009.Durante su primer discurso como jefa de Estado, Castro anunció los ejes transversales de su Ejecutivo: educación, salud, seguridad y empleo, así como la aprobación de leyes de participación y consulta ciudadana, la exoneración de pago del consumo eléctrico para un millón de familias y la creación de subsidios para reducir los precios actuales del combustible.Tras aludir a cifras como el aumento de la deuda externa en un 700% y el incremento de la pobreza en un 74% —una de las causas del surgimiento e impulso de las caravanas de migrantes—, estableció 22 decisiones para la refundación sobre valores soberanos, entre ellos, la prohibición de los permisos de explotación de los minerales, ríos, parques naturales y bosquesCastro comunicó también que su Ejecutivo asumirá un socialismo democrático y una política latinoamericana, soberana y solidaria; aseguró que luchará con todas sus fuerzas para cerrar las brechas de desigualdad, acabará con la violencia de género y promoverá la defensa a los derechos de las mujeres y concluyó su discurso con la emblemática frase "¡Hasta la victoria siempre!", popularizada por el líder cubano Fidel Castro y el médico argentino Ernesto Guevara.Prioridades en la agendaHonduras arrastra, entre otros, problemas de ausencia de institucionalidad; secuestro del Ejecutivo; saqueo de los recursos de las entidades públicas para fines personales, corporativos o el sostenimiento del nacionalismo en el poder, campañas políticas y redes clientelares, consideró el documentalista, poeta y educador popular Luis Méndez en diálogo con Sputnik."La corrupción y la impunidad constituyen las características más perceptibles del régimen de Juan Orlando Hernández (2014-2022). Más que eso, el vínculo de su administración con el crimen organizado y el narcotráfico. Esas aguas pantanosas, anquilosadas durante 12 años, resultarán el primer objetivo de enfrentamiento para el nuevo Gobierno", reconoció el representante de movimientos sociales.A su juicio, durante poco más de una década, el sistema de justicia fue capturado, controlado y manipulado por los grupos de poder; en paralelo, la política asumida por el Partido Nacional, desde 2012 con el impulso de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o Ciudades Modelos, determinó la pérdida de la soberanía.Ese polémico proyecto contribuyó, en su consideración, a la venta del país centroamericano por parcelas, bajo el lema de un supuesto desarrollo y la oportunidad de empleo para miles de personas. La derogación de las ZEDE es también una prioridad dentro de la agenda gubernamental y parlamentaria, propuesta entregada ya al Congreso Nacional.Méndez reconoció como otro de los desafíos la "limpieza de la casa", sacudir a las instituciones públicas de esos grupos benefactores del nacionalismo y resolver los conflictos provocados por las políticas extractivistas. A ello se suma la urgente reactivación económica del país, actualmente en condiciones de profundo endeudamiento.Según el educador son imprescindibles las demandas populares en temas de soberanía, tierra, agua, medio ambiente, autonomías de pueblos indígenas, diversidad, juventudes, mujeres, migración, campesinado, niñez, arte y cultura, entre otras esferas con necesidades urgentes para los primeros 100 días de Gobierno.Por su parte, Ricardo Salgado, escritor, analista y asesor de Libre, calificó de fundamental la creación de condiciones para la organización de la sociedad hondureña y la reconciliación nacional: "Que pase de la ficción de la democracia electorera a una participación en la toma de decisiones, desde el ámbito de una ciudadanía debidamente informada".El también licenciado en matemática e investigador social apreció a Sputnik que los rezagos producidos por el neoliberalismo, la impunidad y el saqueo al patrimonio público "no pueden revertirse sin golpear la espina dorsal del sistema y la eliminación de legislaciones retorcidas, aprobadas para abrir las puertas a la voracidad del sistema".100 primeros días en la presidenciaDe acuerdo con Méndez, previo a la toma de posesión de este 27 de enero, el nuevo Ejecutivo desarrolló una dinámica sumamente interesante: los núcleos organizados del partido Libre, sectores sociales y populares y actores económicos presentaron sus propuestas para los primeros 100 días del Gobierno de Xiomara Castro.Si bien la mandataria recibe estructuras heredadas por el golpismo, argumentó Mendez, existe un compromiso con la implementación de políticas públicas para la atención de la salud, educación y empleos en un país aún afectado por la pandemia de COVID-19 y los daños ocasionados por el paso de los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020.La deteriorada situación económica, política y social, asociada a indicadores como la pobreza que alcanza a gran porcentaje de la población, promueve la emigración del campo a la ciudad o hacia el extranjero, especialmente, a Estados Unidos y España, recordó a Sputnik José Ramón Ávila, director ejecutivo de la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras.¿Gobierno de izquierda?Para Méndez, Libre, fuerza política surgida del Frente Nacional de Resistencia Popular y la movilización popular tras el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya, tiene como definición política su carácter de proyecto progresista, de izquierda, anticapitalista y antiimperialista, pese a la alianza con elementos conservadores como el Partido Salvador de Honduras.Méndez señaló que Libre se inscribe por sí mismo entre los grupos de izquierda del continente, por su combate a la derecha criolla y latinoamericana y su solidaridad con los países latinoamericanos integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y con los pueblos del mundo en lucha por su emancipación."Durante el Gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), el país estaba a las puertas de un nuevo proyecto de poder popular, proceso truncado y bloqueado por Estados Unidos y la derecha nacional. Más de una década después, Xiomara Castro protagoniza una nueva ola progresista y ya Washington diseña su estrategia para contener aquello que ponga en peligro su hegemonía", reveló.Salgado, por su parte, expresó que si bien la administración de Castro es definitivamente uno de los mejores ejemplos de un cambio hacia la izquierda, definida por ella misma como revolucionaria, pacífica y de reconciliación, eso no quiere decir que los resultados deban dejarse "a la buena de Dios", pues la derecha no descansa y desde el día siguiente a su derrota electoral comenzaron las conspiraciones y las trampas.Delegaciones internacionales en la asunción de Xiomara CastroLa lista de, al menos, 57 delegaciones internacionales a su acto de investidura, incluyó, entre otras personalidades, a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris; al canciller de México, Marcelo Ebrard; la vicemandataria de Argentina, Cristina Fernández; el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019); el rey de España, Felipe VI, y el vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa.Otras figuras convocadas son el expresidente de Paraguay Fernando Lugo (2008-2012); el recién electo mandatario de Chile, Gabriel Boric; los exmandatarios brasileños Dilma Rousseff (2011-2016) y Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011); Félix Plascencia y Rander Peña, canciller y vicecanciller de Venezuela respectivamente, y el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.Durante la ceremonia, los designados presidenciales Salvador Nasralla, del Partido Salvador de Honduras; Doris Gutiérrez, de Innovación y Unidad, y Renato Pineda, de Libre prometieron "ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes", durante el periodo 2022-2026.

