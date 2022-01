https://mundo.sputniknews.com/20220127/dico-el-perro-que-vuelve-a-casa-tras-7-anos-perdido-gracias-a-la-loca-de-los-perros-1120810773.html

Dico, el perro que vuelve a casa tras 7 años perdido gracias a 'La loca de los perros'

Dico, el perro que vuelve a casa tras 7 años perdido gracias a 'La loca de los perros'

Un perro perdido desde hace 7 años ha conseguido volver con su familia gracias al microchip y a Pepa Tenorio, una granadina que lleva el amor a los perros a... 27.01.2022

Pepa Tenorio se autodenomina La Loca de los perros y no le faltan motivos. En estos momentos vive en su casa con su pareja y con 16 perros más, aunque han llegado a tener 34. Su vivienda no es un refugio o un depósito de canes, su casa es un hogar donde los perros son atendidos como cualquier mascota."¡A todas las locas nos da por algo, lo mío claramente son los perros!", cuenta riendo a Sputnik. Su pasión por los perros es tal que los lleva tatuados, no es una metáfora, es literal: "es que me siento muy unida a ellos, así que tengo la cara de 21 de mis perros y sus nombres tatuados", explica mientras recita sus nombres: Cleo, Coco, Mabubu, Pitu Bartolo, Mamaluka…Pero, de todos los perros de Pepa Tenorio, uno ha saltado a la fama: se trata de Dino, un pastor alemán de casi nueve años que está en las redes convirtiéndose en una estrella, de nuevo, gracias a Pepa. Aquí tienes el vídeo, por si aún no lo has visto, aunque desde el lunes 24 de enero se ha viralizado superando el millón de reproducciones.La emoción vuelve a la voz de Pepa cuando recuerda el momento de devolver a Dino con su familia. "Me puse a llorar, claro, cuando hablé con el dueño por teléfono él ya estaba llorando, me explicó que el perro había sido de su padre que ya ha muerto, y que su padre no dejó de salir a buscarlo a la calle, ¡se murió buscándolo y ahora está de vuelta!".El abrazo del hijo al pastor alemán es muy emotivo: "no es para menos, me di cuenta que el dueño miraba a Dino a los ojos, como si estuviera mirando un trozo de su padre". Cuando Dino se perdió no tenía más de 2 años, sin embargo, recuerda perfectamente la que fue su familia. Ahora no se separa de su nuevo dueño, que se lo ha tenido que llevar incluso al trabajo.Más allá del reencuentro y las emociones a flor de piel, el mensaje de Pepa ha calado: "hay que poner el microchip, si no chipamos a los animales contribuimos a que sean cosas y no seres vivos, es muy importante"."Una ley de bienestar sin bienestar para el animal"Para Pepa, amar y respetar a los perros es una cuestión de calidad humana y deber, "todo el mundo debería aprender a darle a los animales el verdadero valor que tienen". La historia de Pepa respalda este sentimiento: gracias a Mela —una de sus perras—, Pepa no perdió a su propio padre."Mi perra se sacrificó, prácticamente le salvó a mi padre la vida", recuerda. El padre de Pepa y Mela paseaban por un descampado de Granada donde se empezaban a construir nuevas edificaciones. La constructora había dejado un hueco abierto y un cable de alta tensión sin protección. Había llovido y el suelo estaba electrificado, el padre iba a pasar por encima, pero Mela ladró, trató de frenar a su dueño y en última instancia, saltó sobre el charco y murió electrocutada. "Ella sintió el peligro y se adelantó a mi padre, fue muy duro porque murió en el acto, echando humo por las orejas, ¡como para no estar agradecida!"Desde el 5 de enero en España los animales de compañía son algo más que solo animales: son seres sintientes que cuenta con reconocimiento legal y con un estatus de miembro familias que les permite formar parte de dinámicas humanas como potestad en caso de separación, ser herederas o tener una dotación económica para su manutención.Aún queda por legislar medidas más concretas contra el maltrato y abandono animal. El lema Él no lo haría, que refleja la historia de la mascota regalada en navidad y abandonada cuando crece y llega el verano, sigue latente. En España, más de 150.000 animales de compañía son abandonados cada año, el sitio especializado Wamiz nos sitúa a la cabeza europea en abandono, con los 138.000 animales que llegaron a los refugios en 2018… muchos otros quedan en el camino."Necesitamos más protección, en los pueblos y zonas rurales hay mucho vacío legal, hay que hacer campañas de castración, para evitar todas esas camadas enteras que acaban siendo abandonadas o sacrificadas" lamenta Pepa. El otro pedido de esta activista y defensora de los animales es la obligatoriedad de chipar a los perros y que haya herramientas de control. "En los pueblos son los Ayuntamientos los responsables de controlar esto, pero si un alcalde pide a sus vecinos que pongan el chip no le votarán, porque falta conciencia social. Es algo que tiene que ser sistemático". El caso de Pepa y Dino evidencia la importancia del chip para evitar el abandono y pérdida de animales de compañía.Un país 'pet friendly' y 'Adults only'La estadística refleja también ese vacío legal para una enorme comunidad de "seres sintientes". ¿Cuántos perros hay en España?, difícil saberlo, porque son los Ayuntamientos los que censan, remiten datos a las comunidades autónomas y éstas a estadística. Sin embargo, hay muchos huecos en esa cadena de información.Al menos 7,4 millones de perros, es la cifra que el Ministerio de Agricultura hizo pública en 2015 en base a los datos de la mayoría de Comunidades Autónomas, aunque algunas como Galicia no remiten datos. Recientemente, Agricultura cifró al sector de las mascotas en 22 millones en un Foro de Alimentación para animales de compañía, una industria que en 2018 facturó más de mil millones de euros.Uno de los lemas en contra de la protección animal es que son solo animales que tratamos como si fueran personas. En cierto sentido, la sociedad española está volcando cada vez más cariño, tiempo y dinero en los animales de compañía.Un informe elaborado por la agencia de investigación GFK apunta a que los españoles estarían más predispuestos a tener perros o gatos que a tener hijos. El 35% de las personas de hasta 36 años tenían un animal en casa frente al 32% de los adultos de más de 52 años, dato sorprendente, ligado a la baja natalidad. Pero la cuestión es: ¿tienen los perros la culpa de esto?, ¿realmente perjudica el bienestar animal a la salud demográfica de nuestra sociedad? Pepa, La loca de los perros lo tiene claro, "es muy fácil, si cuidas a tu perro, si lo quieres y respetas, aprendes a ser más generoso y mejor persona. No hay nada malo en ello, que yo sepa"

