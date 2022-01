https://mundo.sputniknews.com/20220110/un-mundo-donde-las-mascotas-viven-mejor-que-los-pobres-1120146442.html

Un mundo donde las mascotas viven mejor que los pobres

En todas las culturas y en todos los tiempos, los humanos han tenido animales de compañía. Sin embargo vivimos tiempos, en especial en los países ricos, en los... 10.01.2022, Sputnik Mundo

Hace tres años la diputada española de Ciudadanos Melisa Rodríguez, ante la pregunta de si se consideraba feminista respondió: "Yo creo en la igualdad de las personas reales: mujeres, hombres y seres. Por ello presentamos el proyecto de ley para que los perros sean personas"En enero de 2020, los psicólogos de Georgia Regents University (Estados Unidos) iniciaron un estudio con 573 personas. Tuvieron que responder a quién salvarían si un autobús fuera a atropellar a una persona y a un perro y sólo pudieran salvar a uno. El 40% de los encuestados prefirió salvar al perro si este fuese su mascota.Salvar antes al perro que al niñoEn 2015, la organización benéfica de investigación médica Harrison’s Fund había comprobado que las fundaciones de mascotas recogían más ayudas solidarias que ellos recaudando fondos para luchar contra enfermedades de niños.Por eso hizo un experimento audaz. Publicaron dos anuncios digitales idénticos durante una semana, uno con una foto de un perro que encontraron en Internet y otro con la foto de un niño, concretamente la foto del niño que da nombre a la Fundación y que sufre una distrofia muscular. Ambos con el texto: "¿Darías 5 libras para salvar a Harrison de una muerte lenta y dolorosa?". Los lectores pincharon en el anuncio del perro dos veces más que en el que mostraba al niño.Es evidente que el fenómeno de lo que podemos llamar mascotismo está arrasando en los países ricos. Hace unos años, en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, el propietario de un perro salchicha ofrecía 10.000 euros a quien encontrara a su mascota extraviada.Ya en 1999, una encuesta de la American Animal Hospital Asociation (1999) revelaba que el 78% de los propietarios de mascota saludaba en primer lugar a su animal al llegar a casa, frente al 13% que saluda primero a su cónyuge.Protagonistas en las redes socialesLas mascotas son las protagonistas de las redes sociales, conocemos el nombre de los perros de los famosos, el de París Hilton, el de Lady Gaga... En mayo del pasado año, el expresidente estadounidense Barack Obama creó un hilo de Twitter para anunciar la muerte de su perro, provocando más de 53.000 retuits y 777.000 me gusta.No es de extrañar teniendo en cuenta que en países como España los adultos tienen más mascotas que niños. Sólo en Estados Unidos hay más de 77 millones de perros y 54 millones de gatos. Los millennial son particularmente felices con ellos: al menos el 70% tiene uno o desea tenerlo. San Francisco ya suma más perros que menores de dieciocho años. En Seattle el volumen de gatos domésticos ya ha superado al de niños; y en general, en todo el país, ya hay más apartamentos en los que vive un adulto y un perro que un progenitor y un hijo.Hasta el Papa Francisco denunció en una audiencia general el 5 de enero que hoy "perros y gatos ocupan el lugar de los hijos". Y afirmó que eso "nos quita humanidad".Y con la pandemia se ha disparado todavía más el interés por las mascotas. Según un estudio, el deseo de comprar o adoptar una mascota aumentó un 77% en España.Ya los especialistas han acuñado el término petophilia para referirse al apego excesivo por una mascota.El negocio de las mascotasPor supuesto, el mercado ha desarrollado todo tipo de productos para esa demanda, no importa el coste. Se estima que en España, el coste medio de la mascota es de 1.200 euros al año (la mayor parte, 780 euros, en alimentación).En Marbella se creó un hotel de lujo solo para perros, los llevan de paseo por la playa (cinta de correr si hace mal tiempo), una mini suite para la hora de comer, aqua gym, baño de espuma de ozono y hasta reiki. Pasar una noche en el hotel cuesta 20 euros y el servicio de guardería 18 todo el día y 10 media jornada. El precio del baño de ozono para dejar al perro limpio y guapo es de 12,50. Pero si lo que quiere es darle un capricho a su mascota, la jornada de spa y mimos incluye todo por 45 euros.Hay hoteles de lujo para perros en Emiratos Árabes (con televisores de plasma que reproducen sonidos que les recuerdan a casa y limusinas para los traslados), Estados Unidos (les recogen con un coche de alta gama Ferraris, Porsches o Rolls-Royce y disponen de tratamientos con aceites corporales, masajes, limpiezas bucales y pedicura) y Japón (con clases de natación).Para cuando no están en el hotel se han creado también las primeras mansiones para perros con precios desde 33.500 euros y que pueden llegar hasta los 160.000 euros. Con tecnología domótica y construidos con madera, mármol y dobles cristales.Como es lógico, hay que amueblar la vivienda de los animales. Por ello, Ikea lanzó una colección de muebles para mascotas.Y no olvidemos el asunto de la comida, eso de darle las sobras o un pienso barato ya es de otros tiempos. Una empresa de comida para gatos patrocinaba Salvados, uno de los programas estrella televisivos de reportajes de actualidad en España.El eslogan de la empresa de alimentos para perros Ultima era "Ultima cuida lo que más quieres" porque, evidentemente, lo que más quieres es tu perro y tu gato. Los precios medios de las latitas de comida para gatos rondan los 14 euros por kilo.No solo hay que gastarse el dinero, también está la opción de preparársela con mimo. La prensa difunde constantemente recetas sobre cómo elaborar helados caseros para perros y gatos o galletas caseras para los perros en Navidad.Evidentemente el mercado no se olvida de los juguetes: pelotas, muñecos para morder, cuerdas para estirar... Hay hasta juegos de mesa de inteligencia para perros, o un aparato de control online para lanzarle chuches o hablarle por "tan solo" 200 euros.La mayoría de nosotros hemos conocido las protestas y campañas de los propietarios de perros contra los petardos y la pirotecnia, por el estrés que produce a sus animales. Sin embargo, pocos conocen que el ruido de los petardos también crea ansiedad, estrés y miedo a los niños con autismo.Parques, playas y censo genético de perrosEl asunto de las mascotas ha generado todo un impacto en la vida comunitaria. Se crean parques públicos solo para perros y playas para perros.El problema de los excrementos caninos ha llegado al punto de que numerosos ayuntamientos han creado un censo genético de las mascotas a través de muestras de saliva o sangre. De ese modo se podrá identificar en el laboratorio los excrementos que se recojan en la vía pública y sancionar a los propietarios. No tenemos secuenciado nuestro ADN ni el de nuestros hijos pero sí el de nuestro perro.En los países ricos, los teléfonos de emergencias que se utilizan para llamar cuando un ciudadano sufre un infarto se usan también para solicitar asistencia porque un gato no puede bajar de un árbol o un perro ha sido atropellado por un coche. Los community manager de bomberos y policías exponen orgullosos en las redes sus intervenciones de asistencia a mascotas con un resultado de likes superior que cuando informan de la asistencia sanitaria a una persona.Cambios en las leyesEn España, desde el 5 de enero entra en vigor la reforma legal del del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que los animales de compañía como perros, gatos, pájaros y el resto de mascotas pasen a ser un miembro más de la familia a nivel legal.La nueva legislación, una de las pocas que ha contado con el consenso de todos los partidos políticos, establece, en caso de separación y divorcio, que la autoridad judicial determinará el reparto de custodia y cuidado de los animales de compañía entre ambos cónyuges, así como el reparto de las cargas.También se decreta que las mascotas no pueden ser embargadas o hipotecadas, de modo que si no pagas al banco te pueden dejar sin vivienda, pero nunca sin tu mascota. Ojalá para muchas familias deudoras la ley considerara que necesitas tu casa tanto como la mascota.Perros herederosEn febrero de 2021 fue noticia que un empresario de Tennesse (Estados Unidos) tras fallecer había dejado una herencia de cinco millones de dólares a su perro: "Cinco millones de dólares serán transferidos a un fideicomiso que se creará tras mi muerte para el cuidado de mi border collie Lulu [...] para satisfacer todas sus necesidades", se señalaba en el testamento difundido en medios locales.En noviembre fue noticia que un perro, llamado Gunther VI, vendía un palacio de su propiedad por 31,75 millones de dólares.El animal, que es considerado el perro con más dinero del mundo, es el heredero de Karlotta Liebenstein, quien al morir en 1992 y no tener hijos, dejó su herencia multimillonaria, de unos 500 millones de dólares, a su mascota.Un grupo de inversores y expertos en finanzas se hicieron cargo del animal y administraron su riqueza invirtiendo en propiedades en todo el mundo (Las Bahamas, La Toscana, Milán…), asegurándose así que la fortuna alcance para toda la dinastía de perros, que ya tiene 40 años y seis generaciones.En toda la historia de la humanidad y en todas las culturas y tiempos, las personas tenían animales como mascotas, independiente de su mayor o menor riqueza. Y no se puede discutir lo que éstos suponen como intercambio de afecto, compañía e incluso sentimiento de responsabilidad y cuidados para los niños. Tampoco ponemos en duda la necesidad de crear un marco legal que impida el maltrato animal o su abandono caprichoso.Es evidente que un animal de compañía conlleva responsabilidades y no es un objeto desechable. La novedad es el excepcional rango que han alcanzado en algunas sociedades actuales las mascotas, sobre todo si se compara con el nivel de gasto y consumo entre mascotas "millonarias" y humanos pobres."Lléveme con usted y yo seré su gato"En 1990 David Wheatley rodó la película de ficción La Marcha, financiada por el Parlamento Europeo. En ella miles y miles de africanos hambrientos inician una marcha pacífica hacia Europa. En una de las escenas, el líder de esos desdichados le dice a la eurodiputada que intenta disuadirlos: "¿Usted tiene un gato doméstico?, ¿cuánto se gasta en alimentarlo? Con ese dinero yo puedo vivir, lléveme a mí, yo seré su gato".Es evidente que la comparación entre los gastos de los ricos del primer mundo y las necesidades de los empobrecidos de los países del tercer mundo siempre es insultante, con el dinero que pagan algunos por un teléfono móvil podrían comer otros durante un año y con el precio de un automóvil sacar a personas de la pobreza definitivamente. Pero el ejemplo del gato de la película es escalofriante porque, a buen seguro, millones de personas al borde de la muerte estarían dispuestos a asumir el comportamiento de las mascotas del primer mundo a cambio de que se les garantice la supervivencia.Más comida 'gourmet' para gatos que para vacunasNo estoy seguro de que sea buena una sociedad que destina más dinero a comida gourmet para gatos que a las vacunas en África, o donde hay perros en hoteles con jacuzzi mientras niños duermen debajo de un puente.Los propietarios de las mascotas aducirán el cariño, la lealtad y la fidelidad de sus animales, incluso algunos argumentarán que es superior a la que encuentren en otras personas. Pero no olvidemos que se trata de animales a los que, en su evolución dentro de nuestras sociedades, han perdido su capacidad de sobrevivir sin dueños. Todos esos supuestos valores de nuestros animales de compañía son mecanismos que han desarrollado para garantizarse el afecto de unos dueños sin los cuales ya no podrían vivir.Las relaciones entre humanos y mascotas son, sin ninguna duda, enriquecedoras en muchos aspectos, ya hemos señalado que siempre existieron, pero las verdaderas relaciones de igualdad y de cooperación se dan entre humanos, y cuando no existe una dependencia que obliga a uno de ellos a elegir entre fidelidad o muerte.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

