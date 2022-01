https://mundo.sputniknews.com/20220105/ya-vienen-los-reyes-llega-el-dni-animal-a-espana-y-otras-claves-para-protegerlos-1120018265.html

¡Ya vienen los reyes! Llega el DNI animal a España y otras claves para protegerlos

Los Reyes Magos llegan en 2022 con un regalo muy especial para las mascotas españolas. Desde el 5 de enero entra en vigor en España el DNI animal: un documento... 05.01.2022, Sputnik Mundo

De esta forma, los animales de compañía pasarán a ser miembros de la familia con el objetivo de crear un registro, tenerlos identificados y poder garantizar sus derechos.Pero, ¿en qué consiste? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Cuánto cuesta hacerlo? ¿Cómo funciona y para qué? Vamos a desgranar los principales puntos de esta nueva ley que sin duda se trata de una buena noticia para las mascotas.¿Qué es y cuándo entra en vigor?El DNI animal es un Documento Nacional de Identidad de los animales presentado en el Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos Animal el pasado 6 de octubre por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.La medida se aprobó definitivamente por el Congreso de los Diputados el pasado 2 de diciembre después de una triple reforma legal del Código Civil, la ley Hipotecaria y la ley de Enjuiciamiento Civil. La medida estrella es que el plan convierte a los animales de compañía en miembros de la familia e incluso se exigirá un curso de formación a todo aquel que quiera iniciar un proceso de adopción.Entrará en vigor el 5 de enero, al haber pasado 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE): "Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su disposición", indica.Además, un detalle importante, es que en caso de divorcio o separación de una pareja que comparte a la mascota, la norma regula la custodia compartida y las autoridades judiciales podrán acordar la participación de los dos cónyuges en los gastos y mantenimiento del animal. Como si fuese un hijo más (¿y es que acaso no lo son?).¿Cómo funciona?Será obligatorio "la inscripción de cualquier animal de compañía que, conforme a lo dispuesto en esta ley o en las disposiciones normativas de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, dispongan de cualquier sistema de identificación".A partir de este momento, cambia, por lo tanto, el estatuto jurídico de los animales, que dejarán de ser considerados como "cosas" o "bienes materiales" y pasarán a ser considerados "seres vivos dotados de sensibilidad".Todavía no hay información sobre si el DNI animal será físico o digital (esta opción es la más probable y seguramente lleve incorporado un código QR), pero sí sabemos cuáles serán los datos que deberán aparecer en él: nombre, antecedentes veterinarios y datos del dueño o persona de contacto.Por su parte, la Dirección General de Derechos de los Animales ya ha anunciado que la gestión de este documento correrá a cargo de las comunidades autónomas, aunque existirá una base de datos a nivel nacional.¿Para qué?El DNI Animal consolida la lucha contra el abandono animal. La ministra Belarra señaló que con esta medida "avanzamos en el camino correcto y en un modelo donde ningún animal sea abandonado a su suerte en España".España es uno de los países que más animales de compañía abandona de Europa. Con la llegada de este documento, no solo las mascotas podrán ser identificadas, sino que también quedan registrados los datos del dueño o el responsable del animal con el objetivo de castigar y multar en caso de abandono. Las multas que se contemplan podrían llegar hasta los 600.000 euros.El estudio El nunca lo haría 2021 de la Fundación Affinity señala que las protectoras en España rescataron 260.000 animales en 2020 (162.000 perros y 124.000 gatos), y, aunque las adopciones aumentaron un 15% durante el periodo de confinamiento de la pandemia, en los meses que siguieron el abandono aumentó entre un 5 y un 10%.Otras medidas (muy importantes) de la nueva ley AnimalLo más importante es, tal y como mencionábamos en el primer apartado de este artículo, el cambio en el estatuto jurídico del animal. Desde el punto de vista legal, las mascotas estarán completamente protegidas al ser considerados como "miembros de la familia como seres vivos dotados de sensibilidad".Además, se prohíbe la comercialización de cualquier animal que no sea un pez en las tiendas de animales, se impide la cría de mascotas a particulares con fines lucrativos y de venta y se establece en cinco el número máximo de animales que podrán vivir en una casa (esta norma no se aplicará con carácter retroactivo).Por otro lado, se prohíbe sacrificar animales de compañía, salvo por razones sanitarias; no se podrán utilizar en exposiciones como belenes, cabalgatas o procesiones; no se podrá dejar en casa solo y sin supervisión a un animal por un tiempo superior a tres días (en el caso de los perros 24 horas) y el responsable de la mascota deberá asumir los daños que pueda llegar a causar a otras personas, animales o cosas, así como a los espacios públicos tanto de la ciudad como de la naturaleza.Por último, una de las medidas que más controversia está causando es que los dueños de los animales deberán recibir una formación básica "en el manejo, cuidado y tenencia de animales", y será requisito indispensable para poder adoptar. Este curso será obligatorio y gratuito y contará con un temario en formación básica de conocimientos de civismo y responsabilidad a la hora de cuidar a una mascota.

