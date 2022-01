https://mundo.sputniknews.com/20220118/ibai-llanos-y-kun-aguero-entre-los-ganadores-de-los-premios-a-streamers-esland-1120433764.html

Ibai Llanos y Kun Agüero, entre los ganadores de los premios a 'streamers' Esland

Barcelona ha acogido la primera gala de premios Esland, un evento organizado por el exitoso 'youtuber' TheGrefg en el que se homenajea a todos los 'streamers'... 18.01.2022, Sputnik Mundo

A pesar de las restricciones como medida de seguridad ante el incremento de casos de coronavirus, al evento —celebrado el 17 de enero en el Palau de la Música de Barcelona—, asistieron numerosas celebridades del medio. Entre los ganadores que recogieron el premio in situ se encuentra el célebre Ibai Llanos, convertido ahora en uno de los streamers más exitosos de España.No fue un solo premio el que recibió, sino dos. El primero fue al "fail del año" por tapar la imagen de Rosalía y Rauw Alejandro durante los Premios 40s precisamente en el momento del beso. "No fue aposta. Gracias a todos los que habéis votado", dijo Llanos con su habitual humor en el momento de la entrega. El segundo premio que recibió fue, como no podría ser de otro modo, por ser el "streamer del año".No fue el único que recibió el reconocimiento. El youtuber Jordi Wild se llevó el premio por su Talk Show, conocido como The Wild Project y Kun Agüero se llevó el premio por el mejor clip del año "Vamo a jugá".El premio a la "mejor serie de contenido" fue para Tortillaland, una serie de role-play que cuenta con 33 streamers cuyo creador es el mítico AuronPlay. El youtuber se mostró muy agradecido con el galardón en sus redes sociales, donde aprovechó para felicitar también a Ibai.

