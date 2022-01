https://mundo.sputniknews.com/20220117/por-que-hay-tantos-fans-indignados-con-la-nueva-cancion-de-rosalia-1120397473.html

¿Por qué hay tantos fans indignados con la nueva canción de Rosalía?

La cantante ha publicado un adelanto de su single Hentai, titulado como el género pornográfico del anime japonés, y su letra no está exenta de polémica para... 17.01.2022, Sputnik Mundo

La confusión crece por momentos entre los seguidores de Rosalía. La que fuera la primera española en ganar un MTV Music Award está dejando desconcertados a sus seguidores. "Al habla un súper fan de Rosalía, creo que tenemos que pararla porque la verdad que no estoy entendiendo nada de lo que está subiendo últimamente", dice un usuario en TikTok apodado @jonasyalvaro.La cantante catalana recientemente ha hecho público un adelanto de una de las canciones que formarán parte de su tercer álbum de estudio llamado Motomami. Sin embargo, la dificultad en la comprensión de sus rimas ha hecho que se convierta en objeto de críticas por parte de algunos cibernautas. No hay que olvidar que los comienzos de la artista estuvieron marcados por referencias flamencas y reinterpretaciones de cantes antiguos. Así, Los ángeles fue una reflexión sobre la muerte mientras que El mal querer fue presentado como un álbum experimental que trataba las relaciones tóxicas cuya inspiración vino de la novela anónima occitana del siglo XIII, Flamenca. Tras ello, la artista ha lanzado otro tipo de singles más enfocados a ser todo un éxito en ventas y algunos de sus seguidores no comprenden este cambio de registro en sus canciones.Rosalía, por su parte, no se ha mantenido callada y ha contestado a sus detractores. "Las personas que os está molestando la letra de Hentai ¿estáis bien?", cuestionaba. "Yo estoy bien, solo triste con el hecho de que creo que El Mal Querer está en el top 3 de álbumes de música española porque eras libre en todos los sentidos de producción y creación, y ahora quizás tienes una presión que ha hecho que pierdas la unicidad y parte de calidad", le contestaba otra usuaria.

