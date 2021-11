https://mundo.sputniknews.com/20211129/ibai-llanos-dara-la-bienvenida-a-2022-en-la-puerta-del-sol-de-madrid-1118749843.html

Ibai Llanos dará la bienvenida a 2022 en la Puerta del Sol de Madrid

Ibai Llanos dará la bienvenida a 2022 en la Puerta del Sol de Madrid

El 'streamer' presentará las Campanadas de Fin de Año desde el corazón de la capital española a través de su canal de Twitch. Lo hará junto a uno de los iconos... 29.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-29T10:30+0000

2021-11-29T10:30+0000

2021-11-29T10:30+0000

españa

sociedad

fin de año

televisión

tve

👤 gente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1118749816_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_5cd2e4f66cca9d29b46ba5128ea57f8d.jpg

El ascenso de Ibai Llanos se podría definir como meteórico. El streamer ha pasado de presentar los eventos de League of Legends a entrevistar a Gerard Piqué, Paulo Dybala, Sergio Ramos o Rauw Alejandro en su propia casa. Los seguidores en redes sociales los cuenta por miles, al igual que a los espectadores de su canal de Twitch. Solo en 2020, casi 500.000 personas despidieron el año con él. Transmisión que volverá a repetir, aunque, al igual que su carrera, con ciertos cambios al alza.Y es que Llanos no estará en su casa. El vasco se codeará con los principales canales de televisión de España para retransmitir las Campanadas desde la mítica Puerta del Sol de Madrid. El streamer contará con un balcón frente al Carrillón. Una revelación dada tras anunciar días atrás que diría adiós a 2021 desde "un sitio muy especial".El creador de contenido también apuntó que lo haría "con un invitado muy especial". Se trata de Ramón García, uno de los rostros habituales de las Campanadas de Fin de Año. El presentador recordó que se había comido las uvas en televisión en 16 ocasiones. 14 veces en TVE y dos en Antena 3. Además, en 2018, participó en un directo de Estrella Galicia por Youtube. A su vera, decenas de estrellas, desde Ana Obregón hasta Raffaela Carrá. Ahora, añadirá a Llanos.El anuncio se convirtió en tendencia en redes sociales. No tardaron en aparecer tuits que demandaban al streamer que se pusiera una capa para dar las Campanadas. Una prenda que popularizó García en los balcones de la Puerta del Sol.El especial de Año Nuevo de Llanos fue detallado en una entrevista realizada a García en su canal de Twitch. Otro de los temas de conversación que llamó la atención de los espectadores fue la posible vuelta del Grand Prix del verano, un conocido concurso de finales de los años 90 y principios de los 2000. "Tú y yo lo hablamos y lo hacemos juntos... Anda que no lo iba a pasar bien la gente joven nueva, que no conocía ese formato", decía García. Llanos replicó que le encantaban las competiciones entre pueblos.En vistas de un posible regreso del popular espacio televisivo, la alianza Llanos-García se fragua. El primer paso será en los últimos minutos del año. Quien iba a decir hace dos años que un canal de Twitch tendría su hueco en el corazón de Madrid. Seguramente ni el propio Llanos.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, fin de año, televisión, tve, 👤 gente