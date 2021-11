https://mundo.sputniknews.com/20211130/cuanto-dinero-ganan-los-influencers-en-espana-1118802150.html

¿Cuánto dinero ganan los 'influencers' en España?

¿Cuánto dinero ganan los 'influencers' en España?

El 30 de noviembre se celebra el día del 'influencer'. En España alrededor de 7.500 personas son 'influencers' profesionales y todo apunta a que la cifra...

¿Recibir dinero tan solo subiendo contenido a tus redes sociales? Esa idea podría resultar impensable hace tan solo una década, pero lo cierto es que hoy en día es la labor de los influencers, personas que se dedican a generar opiniones sobre prendas, productos y temáticas con una repercusión mediática cuyas valoraciones puedes influir en otras personas. Se estima que en todo el mundo hay alrededor de más de 50 millones de personas que se dedican a la creación de contenidos en las redes sociales (casi la población que tiene España) y, de ellos, más de dos millones podrían considerarse profesionales. Según 2btube, la agencia especializada en alcanzar la audiencia online con creación de contenidos y representación de influencers, España cuenta con 7.500 personas con estatus de influencers real, que es cuando un creador de contenido consigue 100.000 seguidores en alguno de sus perfiles y puede dedicarse, profesionalmente, a la creación del contenido debido a los ingresos que puede generar tanto por la monetización de sus vídeos en dichas plataformas, como por la participación en campañas publicitarias de anunciantes o a través de la financiación por parte de los fans.Pero, ¿quiénes son los creadores de contenidos más populares de España? ¿Cuánto dinero ganan por ello? Blanca Formariz, de la agencia 2btube, explica en conversación con Sputnik que los sueldos son un tema controvertido. "Son datos muy privados y personales y ni siquiera nosotros tenemos visibilidad de lo que ganan creadores que no estén con nosotros", responde. A pesar de ello, Sputnik Mundo ha investigado a fondo sobre los salarios para mostrarte un listado de las y los creadores de contenidos made in Spain que poseen las ganancias más jugosas.DulceidaLa badalonesa Aida Domènech, más conocida como Dulceida, lleva 15 años compartiendo su día a día en las redes sociales. Con casi tres millones de seguidores en Instagram y algo más de dos en su canal de YouTube, Dulceida cobra de media 6.000 euros por publicación patrocinada. Su marca propia de ropa y complementos, Princess, le ha hecho ser conocida a nivel internacional. También posee una agencia de representación de influencers, ¡y hasta un festival de música! Georgina RodríguezLa prometida de Cristiano Ronaldo ha sido durante años la española más seguida de Instagram, con casi 29 millones de seguidores. En la plataforma muestra cómo es el día a día con su pareja y sus hijos, además de publicar sus cuidados estilismos y entrenamientos. Su salario podría oscilar los 8.000 euros por publicación en sus redes sociales, sin contar el sueldo que percibe de su pareja para cubrir gastos personales y el de sus hijos, estimado entre los 50.000 y los 100.000 euros al mes.Jordi KoaliticEl fotógrafo catalán está considerado como uno de los reyes de TikTok. De hecho, él y su hermano mellizo Arnau fueron los primeros españoles que cobraron de la plataforma china por subir sus contenidos, donde poseen cerca de 20 millones de seguidores y casi seis en Instagram. Su contenido se basa en compartir sus creaciones y el making off de los vídeos y fotografías animadas.Sin embargo, el sueldo que le ofrece TikTok no es ni de lejos la millonada que muchos se imaginan: "Por un vídeo con 10 millones de visualizaciones, cobras 10 euros", dijo el fotógrafo en una entrevista reciente. "No es como en YouTube, que sí monetizas, o como en Instagram, que te pagan las marcas".Ibai LlanosNo cabe duda de que Ibai Llanos es la figura del momento. El streamer vasco no ha parado de acaparar titulares desde que anunció que dejaba de ser creador de contenidos en G2 Esports, el equipo de deportes electrónicos al que se había incorporado poco antes de la pandemia. De hecho, acaba de ganar el premio al Mejor Streamer del Año en The Esports Awards.Con su canal de Twitch está triunfando, donde suma más de siete millones de seguidores y por el que ganaría alrededor de 125.000 euros al mes. Eso sin contar los contratos publicitarios, otros eventos y contratos que tiene con otras empresas. Además, tiene una gran amistad con futbolistas de la talla de Gerard Piqué o Lionel Messi, con quienes comparte contenido con frecuencia.AuronplayAuronplay es uno de los youtubers más asentados de España. Lleva en el mundillo del streaming más de una década, lo que le ha hecho alzarse en la actualidad con un sueldo cercano a los 110.000 euros mensuales. Al mismo nivel estarían los youtubers Willyrex o El Rubius, con un patrimonio que ronda los dos millones de euros al año. La pareja de Auron, Sara Biyín, comparte las mismas aficiones que él. También se dedica a la creación de contenidos y se mueve por las diferentes plataformas sociales como pez en el agua. Las RatitasNo siempre son personas adultas las que pueden influir en nuestros gustos. También son niñas, como es el caso de Las Ratitas Pandilleras Claudia y Giselle, dos hermanas de nueve y diez años que publican vídeos sobre hábitos, juegos y retos divertidos. Se trata de uno de los canales de YouTube que más ingresos reciben por anunciantes en España.En su cuenta de YouTube poseen casi 24 millones de seguidores y en Instagram unos 274.000, aunque la cuenta está manejada por sus padres. Sus ingresos anuales por anunciantes podrían estar en torno a los tres millones y medio de euros, cifra que también podría elevarse si tenemos en cuenta otras métricas.

