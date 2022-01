https://mundo.sputniknews.com/20220116/la-corte-federal-de-australia-avala-la-cancelacion-del-visado-de-novak-djokovic-1120370363.html

Djokovic pierde su batalla judicial y será deportado de Australia

Djokovic pierde su batalla judicial y será deportado de Australia

La Corte Federal de Australia avaló la cancelación del visado de Novak Djokovic, resolución que equivale a una inminente deportación del jugador serbio, actual... 16.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-16T07:07+0000

2022-01-16T07:07+0000

2022-01-16T08:05+0000

"La Corte ordena que la solicitud enmendada sea desestimada con costas", declaró el presidente del organismo judicial, James Allsop, refiriéndose al recurso que el atleta serbio había presentado contra la resolución del Ministerio de Inmigración australiano.La decisión, que podría conllevar para el tenista la prohibición de entrada a Australia durante tres años, se hizo pública a menos de 24 horas de la nueva edición del Abierto de Australia, torneo de Grand Slam que Djokovic había ganado en nueve ocasiones.Mientras Allsop anunciaba la resolución de la Corte Federal, el tenista permanecía en The Park Hotel Melbourne, establecimiento que sirve de centro de detención para inmigrantes y en el que Djokovic ya estuvo retenido tras llegar a Australia.El 14 de enero, el ministro de Inmigración australiano, Alex Hawke, volvió a anular por motivos de "salud y orden público" el visado de Djokovic, quien había llegado a Melbourne para defender el título. Cuatro días antes, la Corte del Circuito Federal de Melbourne canceló una decisión similar del ministro contra el tenista, al considerarla infundada.Los organizadores del Open de Australia exigen que todos los participantes en la edición de 2022 estén vacunados contra el coronavirus o cuenten con una exención médica; Djokovic presentó un certificado de exención por haber pasado la enfermedad en diciembre de 2021.Según los materiales del caso, el tenista serbio asistió a varios eventos públicos después de haber dado positivo por COVID-19 a mediados de diciembre pasado, y no llevaba mascarilla en algunos actos.En el formulario de entrada de Djokovic a Australia, consta que él no viajó a terceros países en los 14 días previos a su llegada, el 5 de enero, pero algunas imágenes publicadas en los medios evidencian que sí estuvo en la ciudad española de Marbella después de la Navidad. El jugador serbio admitió el error, pero dijo que el formulario fue presentado por Tennis Australia en su nombre. Djokovic se mostró "extremadamente decepcionado" con la sentencia de la Corte Federal de Australia y dijo que se tomará algún tiempo para descansar.El tenista agregó que le "incomoda" que el enfoque mediático de las últimas semanas se haya centro en su persona y manifestó "la esperanza de que ahora todos podamos concentrarnos en el juego y el torneo". "Me gustaría desearles a los jugadores, funcionarios del torneo, personal, voluntarios y aficionados todo lo mejor", añadió.

2022

