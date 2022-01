https://mundo.sputniknews.com/20220111/federer-nadal-o-djokovic-quien-es-el-tenista-mas-grande-de-la-historia-1120212840.html

Federer, Nadal o Djokovic: ¿quién es el tenista más grande de la historia?

A medida que se acerca el primer torneo de Grand Slam del año, el Abierto de Australia, una pregunta se oye con más y más frecuencia: ¿quién es el tenista más... 11.01.2022, Sputnik Mundo

La respuesta a esta pregunta vino de la boca del exprimera raqueta del mundo, el estadounidense Andy Roddick. En una entrevista para Tennis Channel, el deportista dijo que mientras por el lado de las tenistas Serena Williams es la clara favorita, por el lado de los hombres las cosas no son tan evidentes.Según explicó, todavía no es tiempo de sacar estas conclusiones, pues los tres tenistas aún no se han retirado, razón por la cual cualquier pronóstico no sería más que pura especulación.Esta opinión no es muy popular entre los medios, especialmente en un momento cuando tanto Federer, como Nadal y Djokovic tienen el mismo número de los torneos más importantes del deporte: los Grand Slam. Cada uno tiene en sus palmares 20 trofeos de esta categoría.Como un punto de atracción adicional está el hecho de que hemos tenido la fortuna de ver a los tres mejores tenistas de todos los tiempos jugar en la misma era, compitiendo entre sí, lo cual es único en el mundo del deporte. Y es que nos permite compararlos directamente, mientras que esto no es posible en otras disciplinas al día de hoy.Por ejemplo, en el baloncesto una de las comparaciones más populares es la de Lebron James contra Michael Jordan. Pero es una comparación que tiene poca validez, pues ellos dos competían en épocas distintas, nunca se enfrentaron cara a cara y el propio deporte ha evolucionado. Por lo cual, nunca podremos decir con total certeza quién de los dos es el mejor.Pero en el tenis ahora estamos viendo cómo los tres pretendientes al título del mejor tenista de la historia compiten en los mismos torneos, contra los mismos contrincantes e incluso juegan entre sí.Ahora, sí Novak Djokovic logra acabar su carrera con 25 torneos de Grand Slam en su bolsillo —lo que podría parecer increíble, pero es totalmente posible— sería definitivamente visto como el ganador. Pero como lo dijo Roddick: son demasiados los factores que no podemos predecir ahora.Así, en caso de que Djokovic no logré vencer en Australia, lo cual en el contexto actual podría ocurrir fuera de la pista de tenis, Nadal sería el próximo candidato al título del más grande, pues el siguiente Grand Slam es el Roland Garros: el segundo hogar del tenista manacorí.Esto va en línea con las palabras de Andy Roddick: aún es demasiado temprano para sacar estas conclusiones. Eso sí, es innegable el hecho de que Nole está en la mejor posición para acabar ganando el mayor número de Grand Slams.Así, el año pasado se hizo con tres de los cuatro torneos máximos del tenis, mientras que Nadal acaba de recuperarse de una lesión y no se sabe si Federer volverá siquiera a una pista de tenis debido a sus lesiones. A esto se le puede añadir el hecho de que el tenista serbio es el más joven de los tres, aunque no sea grande la diferencia con Rafa.Con ello, para cualquiera de los tres grandes del tenis mundial será más y más difícil hacerse con los títulos de Grand Slam, pues la nueva guardia tenística en forma de Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev se muestra cada vez más dispuesta a arrebatarles estos torneos.Este ha sido el caso del tenista ruso Medvédev que dominó a Nole en la final del Abierto de EEUU en 2021, negándole la oportunidad de tomar la delantera a Roger Federer y Rafael Nadal en términos de trofeos de Grand Slam.Federer, Nadal y Djokovic, en cifrasTemporadas finalizadas como número uno del mundo:Partidos ganados/perdidos:Torneos de Grand Slam:Torneos ATP Finals:ATP Tour Masters 1000:Juegos Olímpicos:Con 30 récords Guinness en el ámbito del tenis, para 2019 Roger Federer era el deportista que ostentaba el mayor número de Récords Guinness en una sola disciplina. Sin embargo, es Novak Djokovic el que ostenta el mayor número de récords tenísticos no compartidos con otros jugadores: 28 contra los 22 de Federer y 11 de Nadal.

