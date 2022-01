https://mundo.sputniknews.com/20220115/la-dura-respuesta-de-nadal-a-djokovic-1120360228.html

La dura respuesta de Nadal a Djokovic

La dura respuesta de Nadal a Djokovic

El Abierto de Australia es más importante que cualquier jugador, cree el tenista español Rafael Nadal al reaccionar ante el escándalo migratorio acerca de... 15.01.2022, Sputnik Mundo

El Abierto de Australia inicia este 17 de enero en Melbourne. El favorito para ganar el primer Grand Slam de la temporada ahora es el ruso Daniil Medvédev, que tiene muchas posibilidades de convertirse en el campeón del mundo el 31 de enero.Mientras tanto, el ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, acaba de desafiar a la justicia de su país y volvió a anular el visado a Djokovic. Su caso será remitido a la Corte Federal de Australia.La semana pasada, el tenista llegó a Australia para participar en el Abierto de Australia, pero no pudo pasar el control de pasaportes por no estar vacunado, y fue confinado en un hotel.Las autoridades fronterizas de Australia cancelaron el visado del tenista. Según el primer ministro australiano, Scott Morrison, el deportista "no tuvo una exención médica válida" de la vacunación, condición necesaria para ingresar en el país.

