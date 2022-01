Novak Djokovic culpa a su agente de completar "erróneamente" su formulario de viaje a Australia

"Acepto que debería haberla reprogramado", escribió el atleta serbio, "Me sentí obligado a seguir adelante y realizar la entrevista de L'Equipe porque no quería defraudar al periodista. [Me aseguré] de que me distancié socialmente y usé una máscara excepto cuando me estaban tomando la fotografía", continuó Djokovic en la publicación de Instagram.