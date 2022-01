https://mundo.sputniknews.com/20220113/borrell-declara-mantener-cooperacion-estrecha-con-eeuu-sobre-garantias-de-seguridad-rusas-1120267849.html

Borrell declara mantener cooperación estrecha con EEUU sobre garantías de seguridad rusas

BRUSELAS (Sputnik) — El alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, destacó que la UE mantiene cooperación estrecha con EEUU en materia... 13.01.2022, Sputnik Mundo

"En los últimos días mantenemos coordinación muy estrecha con EEUU, hablé con el secretario de Estado de EEUU por teléfono en varias ocasiones, también habían contactos entre los ministros", dijo de cara a la reunión no oficial de los ministros de Defensa europeos.Rechazó las acusaciones de que la UE permanece "fuera del proceso de las negociaciones" e indicó que la Unión está en contacto constante con EEUU sobre el tema de seguridad en Europa.Agregó que las propuestas de Rusia sobre la no expansión de la OTAN, así como sobre la retirada de las fuerzas del bloque militar de los países limítrofes con Rusia, son inadmisibles."Estas exigencias no pueden ser aprobadas, y los europeos comparten esta posición", dijo tras una reunión informal con los ministros de Defensa de los países de la Unión Europea (UE) en Francia.Según Borrell, no se trata de si la UE desea o no que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN, sino de que no quiere que a los Estados soberanos les digan "que no pueden tomar ciertas decisiones".A finales de 2021, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, en especial de Ucrania.El tema centró las negociaciones de EEUU y Rusia en Ginebra, los días 9 y 10 de enero, y la reunión del Consejo OTAN-Rusia que se celebró en Bruselas el día 12; también se debatirá el 13 de enero en una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Viena.

