Rusia y Estados Unidos negocian sobre Europa sin los europeos

Algunos analistas afirman que a Rusia le interesaba la ausencia de representantes de la UE en Ginebra, que Moscú prefiere las relaciones bilaterales con los países europeos. Puede ser; pero si en la semana que se inician las reuniones bilaterales de Estados Unidos con Rusia, además del Consejo OTAN-Rusia y en la Organización para la seguridad y la cooperación en Europa (OSCE) la UE tendrá un papel de segunda fila, es también por el propio interés norteamericano y por la ausencia de un criterio claro y unánime entre los 27.La broma de una Europa "potencia geopolítica"Por mucho que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, hable de implicación europea en la crisis ucraniana, Washington prefiere negociar solo con Moscú, sin la molesta compañía del bloque europeo, cuyo territorio sirve de base, sin embargo, a más de 700.000 miembros de su Ejército.Por su parte, Francia y Alemania, las dos potencias europeas que se autoerigen como líderes del continente —con la anuencia perezosa de sus aliados—, tenían intereses particulares para no pedir invitación en la mesa de Ginebra.Emmanuel Macron tiene siempre preparados sus elementos de lenguaje para la ocasión: "Toda la situación geopolítica de la región impone que Europa, la UE, pueda proponer su visión, actuar y sentarse en la mesa con el conjunto de las partes". Bonitas palabras que desmienten la actualidad.Por su parte, la presidenta de la Comisión Unión Europea y ex ministra de Defensa de Alemania, Ursula Von der Leyen, no quiso en París quedarse atrás en la lírica irrealista: "No habrá solución sin Europa; somos indispensables, somos una potencia geopolítica".Cada uno se justifica como puede. La autosugestión consciente y el pensamiento positivo forman parte del duro arte político de enfrentarse con la realidad.Diferencias históricas dentro de la UE con respecto a MoscúEn plena campaña electoral para intentar renovar su mandato, y en guerra sanitaria contra el COVID y sus variantes, para Emmanuel Macron la situación en Ucrania no es una prioridad. Además, no quiere entrar en la guerra psicológica y propagandística contra Moscú, como algunos de sus aliados en la UE y en la OTAN (21 de los 27 miembros de la UE pertenecen también a la Alianza Atlántica). El presidente francés, que también prefiere una relación bilateral con Rusia y personal con Vladímir Putin, subraya "las diferencias históricas y geográficas" que existen entre los socios de la UE. Se refiere, por supuesto, a la actitud de los países bálticos y de Polonia, que exigen dentro de la UE y de la OTAN una mayor firmeza frente al Kremlin.Por su parte, Alemania tampoco ha hecho grandes esfuerzos, más bien todo lo contrario, para compartir mesa y mantel con los negociadores rusos y norteamericanos. El nuevo Gobierno tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales, ha iniciado hace poco su andadura y sufre desde el exterior la presión para que el gasoducto Nord Stream 2 sea sacrificado como castigo a Moscú. Olaf Scholz, el nuevo canciller, no está dispuesto a renunciar a un proyecto vital para su país, a pesar de las vociferaciones de su ministra de Asuntos Exteriores, la ecologista Annalena Baerbock, a la que ha hecho saber que la diplomacia en Alemania depende de la Cancillería.La Unión Europea tiene tantas visiones de su relación con Moscú como su número de miembros y ninguno está dispuesto a sacrificarse por Ucrania. La supuesta "desunión transatlántica" molesta más a algunos comentaristas que a los países implicados en las nuevas relaciones entre el llamado Occidente y Rusia.'Ostpolitik' con una Rusia diferenteHace ahora 30 años desaparecía la antigua Unión Soviética. Poco antes de ese episodio, Mijaíl Gorbachov aceptaba la reunificación alemana a cambio de millones de marcos para poder pagar salarios y calmar la protesta social en su país. Su exigencia de no ampliar la OTAN hacia las fronteras soviéticas no fue tenida en cuenta.Poco después, Borís Yeltsin se salvaba de una derrota electoral ante el Partido Comunista gracias a millones de dólares enviados por su amigo Bill Clinton y a un Ejército de expertos norteamericanos en campañas electorales.Hoy, la Ostpolitik se adapta a un parámetro nuevo: Rusia no es la Unión Soviética en crisis de finales de los 80, ni la Rusia de los años Yeltsin, fragilizada por una brutal transición al capitalismo que solo benefició a un grupo de oligarcas que, además de hacerse con las riquezas del país, pretendía dirigir la política de Rusia. Estados Unidos, la OTAN y la UE deben encarar un nuevo desafío sin las facilidades que la historia reciente les ofrecía. LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

