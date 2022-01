https://mundo.sputniknews.com/20220112/un-experto-evalua-los-resultados-del-consejo-otan-rusia-y-el-rol-de-eeuu-1120255708.html

Un experto evalúa los resultados del Consejo OTAN-Rusia y el rol de EEUU

Un experto evalúa los resultados del Consejo OTAN-Rusia y el rol de EEUU

El experto y director de investigación de la Fundación de Desarrollo y Apoyo Internacional del Club de Discusión Valdai, Fiódor Lukiánov, explicó a Sputnik por... 12.01.2022

El 9 y 10 de enero, Rusia y EEUU celebraron consultas en Ginebra sobre las propuestas de Moscú en materia de garantías de seguridad a las que siguió una reunión del Consejo OTAN-Rusia en Bruselas y consultas posteriores en Viena en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.Fiódor Lukiánov considera que lo más importante de la reunión del Consejo entre Rusia y la OTAN es que no hubo ningún escándalo público y el resultado demuestra que las partes no están dispuestas a agravar más las cosas.No obstante, para el experto estas negociaciones son secundarias porque cree que el diálogo principal para discutir las garantías de seguridad se lleva a cabo entre Rusia y EEUU, y la Alianza solo se ajusta a estos resultados."Tanto las decisiones como los acuerdos, si es que se producen, estarán ahí [en las conversaciones bilaterales entre Rusia y EEUU]. Y la OTAN se adaptará. Ahora mismo la OTAN se ha ajustado al tono que había en Ginebra", subrayó.Lukiánov también observó un fondo extraño, porque en las conversaciones entre Rusia y EEUU parece que no se ha acordado nada, es más, se confirmó una absoluta intransigencia y sin compromiso, pero las partes van a comunicarse más y buscar áreas para promover propuestas en general."De hecho, aquí ocurrió lo mismo. Yo no sobrestimaría la importancia de esta reunión, ni la importancia de lo que ocurrirá mañana en la OSCE en Viena", añadió.¿Y la diplomacia?La misión militar y la oficina de información de la OTAN terminaron su trabajo en Rusia el 1 de noviembre. La Misión Permanente de Rusia ante la Alianza también suspendió su trabajo. Para los contactos con Rusia, la Alianza debe dirigirse ahora al embajador ruso en Bélgica.Moscú tomó la medida después de que la OTAN anunciara la expulsión de ocho miembros de la representación rusa ante la Alianza. Además, el número total de acreditaciones disponibles para Moscú se redujo a 10. Según el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la Alianza y Rusia están interesadas en restablecer las misiones diplomáticas e incluso señaló que la OTAN estaba dispuesta a reabrir la misión en Moscú, que era necesario un diálogo, pero que la Alianza no tenía condiciones previas para restablecer el trabajo de la misión rusa en la OTAN.

