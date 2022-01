https://mundo.sputniknews.com/20220105/los-reyes-magos-una-vieja-tradicion-en-cuba-que-se-diluye-en-la-memoria-1120037231.html

Los Reyes Magos, una vieja tradición en Cuba que se diluye en la memoria

LA HABANA (Sputnik) — En esta primera semana del año las celebraciones navideñas llegan a su fin en Cuba, como en casi toda Hispanoamérica, pero sin recordar... 05.01.2022, Sputnik Mundo

Mencionar a los más jóvenes los nombres de Melchor, Gaspar y Baltazar, los regalos de oro, incienso y mirra para colmar al niño Jesús en su pesebre, la ruta marcada por la estrella de Belén, los camellos sedientos y hambrientos, y los juguetes que cada año quedaban bajo el arbolito de Navidad, puede provocar extrañeza y hasta risa. No saben o no conocen esa tradición que acompañó a los cubanos durante siglos.La ilusión infantil"Recuerdo que la noche del 5 al 6 de enero era una mezcla de fiesta y tensión. Los niños de la época hacíamos cartas a los Reyes Magos, cada uno de nosotros escogía el Rey que más nos gustaba y les pedíamos los juguetes que esperábamos tener, por lo que nos esmerábamos poniendo nuestros zapatos sucios para que los camellos los limpiaran con su lengua y a cambio dejábamos hierba fresca y agua para que saciaran el hambre y la sed del largo camino", rememora Jiménez.Después de 1959, con el triunfo de la Revolución cubana y la ruptura de relaciones comerciales con EEUU –principal proveedor de juguetes a Cuba-, cambió el escenario en las ventas, se limitaron las opciones, y por algunos años se regularon a tres juguetes al año por niño –un básico y dos no básicos (uno con cierta calidad y dos más pequeños)-, alternativa que generó largas filas en las tiendas para poder satisfacer en algo la demanda infantil.Inicio del fin de la celebraciónLos festejos de Navidad se realizaron en la isla sin interrupción desde la época colonial hasta 1968, pero al año siguiente el Gobierno cubano decidió trasladar las festividades al mes de julio, por razones económicas, pues el país estaba inmerso en una zafra azucarera épica que se proponía alcanzar un récord de 10 millones de toneladas de azúcar.Para este empeño se requería el trabajo de gran número de personas, especialmente en el invierno boreal, cuando no llueve en la isla. Por tanto, las fiestas tradicionales, incluido el Día de Reyes (6 de enero) pasaron a ser jornadas laborables.Debido a esto, por 28 años no hubo celebraciones navideñas en la isla, hasta que en 1997 el papa Juan Pablo II visitó La Habana e hizo un pedido especial para restablecer los festejos decembrinos, a lo que el Gobierno accedió y decretó el 25 de diciembre como día feriado, pero sin las uvas, las manzanas, y los vinos de antaño, que no regresaron jamás a la mesa del cubano de a pie, ni los juguetes a los arbolitos, que cada año escasean más."Nuestro viejo arbolito de Navidad se deshizo guardado en un closet, las bolas de cristal se fueron rompiendo, no había manera de reponerlas, no se vendían las luces de colores; pero lo peor fue que el espíritu navideño se fue perdiendo poco a poco, y a muy poca gente le interesa hoy rescatarlo", enfatizó Jiménez."Ahora la gente se interesa más por las costumbres de EEUU, los niños cubanos de hoy no saben quiénes son los Reyes Magos, pero esperan que Santa Claus les traiga algo en su bolso. Nos quitaron una tradición centenaria y ahora resulta que la gente se inclina a otras costumbres que nada tienen que ver con nuestras raíces", protestó.Este 6 de enero, Gaspar, Melchor, y Baltazar, sobrevolarán la isla cubana y seguirán hacia otros rumbos, donde los niños duermen esperanzados en ver los juguetes de sus sueños o de sus realidades.

Miguel Fernández

Miguel Fernández

