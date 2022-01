https://mundo.sputniknews.com/20220105/los-tres-deseos-de-amlo-para-los-reyes-magos-1120025641.html

Los tres deseos de AMLO para los Reyes Magos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió sus agradecimientos y deseos para 2022 a propósito del festejo popular de los Reyes Magos, en... 05.01.2022, Sputnik Mundo

américa latina

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

reyes magos

méxico

ómicron (variante de sars-cov-2)

"Primero salud, tenemos que agradecer el que esta nueva variante, aunque es muy contagiosa, no está resultando de mucha gravedad", dijo y agregó que hay que pedir por la salud no sólo en lo referente al COVID-19 y la variante ómicron sino en general."Lo segundo es que sigamos manteniendo nuestros valores culturales, morales, espirituales. Y lo tercero, que sigamos siendo buenos y fraternos, generosos, que practiquemos el amor al prójimo", apuntó López Obrador desde Palacio Nacional.El mandatario aconsejó pedir a los Reyes Magos más ropa y zapatos que videojuegos y dispositivos electrónicos."Ya los reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, no quieren estar entregando aparatos electrónicos, esos que se usan para ver series con contenidos violentos, ya no quieren", aseveró."Los mismos reyes y el elefante y el camello y el caballo ya no quieren nada que tenga que ver con, ¿cómo se llaman estos juegos?, los videojuegos, nada de eso. No, no, no, no les gusta ya", apuntó.López Obrador envió amor a los niños de México e invitó a seguir creyendo por su importancia en la orientación vital."No se puede vivir sin una creencia, ¿ustedes creen que se puede vivir sin creer en algo, sin tener una doctrina, sin tener un ideal? No, siempre tiene que haber algo por delante, que es lo que nos hace caminar, aunque resulte una utopía, pero eso es lo más importante", señaló el presidente.

méxico

