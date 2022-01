https://mundo.sputniknews.com/20220105/la-variante-omicron-no-frena-la-llegada-de-los-reyes-magos-a-espana-1120020028.html

La variante ómicron no frena la llegada de los Reyes Magos a España

La variante ómicron no frena la llegada de los Reyes Magos a España

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Palma de Mallorca serán algunos de los escenarios de los desfiles de los Reyes Magos. Cabalgatas marcadas por la... 05.01.2022

La estrella de Oriente ya sobrevuela los cielos de España. Sus majestades los Reyes Magos están de camino y preparados para realizar su cometido: entregar regalos a todos los niños y niñas. Zurrones cargados y camellos listos, se prevé una noche movidita para Melchor, Gaspar y Baltasar. Y no solo tienen los paquetes a punto, sino también las galas que lucirán en las cabalgatas que se celebrarán en distintas ciudades españolas.Eso sí, los recorridos se adaptan a la pandemia, sobre todo tras la explosión de contagios que se vive en España con la variante ómicron. Así, los desfiles no serán tal cual los conocíamos, sino que estarán marcados por distintas medidas de seguridad para evitar la transmisión del virus. La mascarilla obligatoria y la reducción de aforo encabezan los protocolos, aunque también se añaden medidas como la realización de pruebas de antígenos para los participantes de las cabalgatas o la planificación de recorridos más amplios con el objetivo de evitar aglomeraciones. También, en algunas ciudades, estará prohibido el lanzamiento de caramelos al público.Madrid es una de las urbes por las que pasearán los Reyes Magos. Eso sí, tan solo 7.000 personas podrán contemplar su desfile desde las gradas instaladas por el Ayuntamiento. Las entradas, todas ellas gratuitas, se agotaron en 12 minutos para un recorrido de tres kilómetros y sin dulces. Similares medidas en Barcelona, donde también se reducen los séquitos de Melchor, Gaspar y Baltasar. Además, su llegada al puerto de la capital catalana se producirá sin público.Por otro lado, en todas las ciudades no podrán avanzar por su callejero. Valencia, Murcia, Vigo o Santiago de Compostela contarán con cabalgatas estáticas en estadios o plazas de toros. En su arena, sus majestades de Oriente saludarán a los asistentes y compartirán un momento con ellos, en el caso de la capital del Turia, siempre que se presente el pasaporte COVID. En Bilbao, la pandemia ha obligado a sustituir el desfile por la obra musical La Noche Mágica. En Málaga, Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria, el trío participará en festejos y pequeños actos en los distintos distritos de las ciudades. Otros municipios como Calvià (Islas Baleares) o Mojácar (Almería) han optado por suspender su visita por motivos sanitarios.Además del coronavirus, los Reyes Magos se enfrentarán a las bajas temperaturas. El invierno ha regresado y Melchor, Gaspar y Baltasar, además de mascarilla, deberán ponerse ropa de abrigo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé temperaturas de 15 grados menos que las registradas en Nochebuena o Nochevieja. La atípica primavera de finales de 2021 no se queda para las cabalgatas.Ni coronavirus ni frío detienen la llegada de sus majestades de Oriente. Y, recuerden, aunque no puedan desfilar a causa de la sexta ola, ellos siempre encuentran el camino para completar su trabajo. Con carta o sin ella, niños y niñas no se preocupen. Al final, son magos.

