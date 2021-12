https://mundo.sputniknews.com/20211226/estos-6-alimentos-aumentan-tu-testosterona-1119737395.html

Estos 6 alimentos aumentan tu testosterona

Estos 6 alimentos aumentan tu testosterona

La testosterona es una hormona masculina responsable de la producción de esperma y del control del deseo sexual, además de otras funciones igual de... 26.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-26T12:42+0000

2021-12-26T12:42+0000

2021-12-26T12:42+0000

estilo de vida

💗 salud

alimentos saludables

🥚 alimentación

testosterona

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1119737692_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6b7226ba7ba522f19a3ca01af8d50980.jpg

La testosterona también se encarga de distribuir la grasa por el cuerpo, mantener la masa muscular y la densidad ósea, así como producir glóbulos rojos en el organismo.Tras alcanzar los 30 años, esta hormona cae un 1% al año. Cuando los hombres cumplen los 40, sus niveles se reducen aún más, alrededor del 2% anual, asegura el portal web Correr y Fitness.Además de la edad, hay otros factores que influyen en la testosterona, como la calidad del sueño y la presencia de ciertas enfermedades. Si duermes mal o padeces hipogonadismo, un trastorno en que los testículos u ovarios no son funcionales, el riesgo de ver reducidos los niveles de esta hormona aumenta.No es ningún secreto que existen tratamientos médicos especiales destinados a solucionar este problema, pero también hay otra manera de hacerlo. Concretamente, revisar la dieta.Fíjate sobre todo en los alimentos ricos en vitamina D y zinc, los nutrientes que tienen efectos positivos sobre la testosterona. Entre estos productos mágicos, se pueden mencionar los siguientes.Pescado y mariscosEl pescado es una importante fuente de vitamina D que favorece el incremento de los niveles de testosterona que, por cierto, se produce no solamente en los testículos de los hombres, sino también en los ovarios de las mujeres, aunque en menor medida. En particular, puedes agregar a tu dieta el atún.Uno de los alimentos ricos en zinc son las ostras, ya que proporcionan alrededor de 75 microgramos por cada 100 gramos. El zinc es un inhibidor de la aromatasa, por lo cual contribuye a bloquear la conversión de la testosterona en exceso de estrógeno, afirman científicos. Por lo tanto, no es de sorprender que este marisco eleve la producción de esperma.GranadasUna de las frutas que genera testosterona es la granada. Este alimento tan atractivo y delicioso alberga una gran cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes.Varios científicos descubrieron que beber un vaso de jugo de granada al día puede aumentar sustancialmente los niveles de esta hormona en la saliva. Como consecuencia, te sentirás más activo, tu estado de ánimo mejorará, y, además, te estimulará la libido.Una pregunta eterna: qué es mejor, ¿comer una pieza de fruta entera o beber el zumo? La primera opción, desde luego.JengibreEn 2012, un grupo de científicos realizó un estudio en el cual participaron 75 hombres estériles en edades comprendidas entre los 19 y 40 años. Los voluntarios fueron tratados con jengibre durante tres meses. Según los resultados, sus niveles de testosterona y de semen en general aumentaron.Según otras investigaciones, este alimento tiene efectos positivos sobre la calidad del esperma no solo en los seres humanos, sino también en los animales.PlátanosEste alimento es una buena fuente de vitamina B y potasio, nutrientes importantes para la producción de hormonas masculinas, incluso la testosterona. Además, los plátanos contienen bromelina, una enzima con acción proteolítica que eleva la libido masculina.AjoUn grupo de investigadores de la Universidad de Kobe en Japón encontraron que el disulfuro de dialilo, un componente del ajo, estimula la liberación de la hormona luteinizante que regula la secreción de testosterona, actuando sobre las células de Leydig, en los testículos.SetasSi quieres aumentar inmediatamente la testosterona, puedes comer setas. Solo con una condición: después de hacer ejercicio, según las Clínicas de Baja Testosterona.Hay más alimentos que elevan la testosterona, como los frutos secos, la soja, los huevos, el aguacate, el brócoli y la sandía, entre otros. Encontrarás más información sobre la salud masculina en otros artículos relacionados de Sputnik.

https://mundo.sputniknews.com/20211108/ojo-no-incluir-este-alimento-en-la-dieta-reduce-la-potencia-sexual-masculina-1117993879.html

https://mundo.sputniknews.com/20210924/de-como-proteinas-estimuladas-por-el-sol-provocan-deseo-sexual-1116388117.html

https://mundo.sputniknews.com/20210830/descubren-que-la-exposicion-a-la-luz-solar-estimula-la-liberacion-de-hormonas-sexuales-1115571263.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, alimentos saludables, 🥚 alimentación, testosterona