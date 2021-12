https://mundo.sputniknews.com/20211214/el-descenso-el-temor-real-de-varios-grandes-de-america-latina-1119281621.html

El descenso: el temor real de varios grandes de América Latina



Tras confirmarse el descenso de Gremio de Porto Alegre, uno de los clubes más importantes del fútbol brasileño, hacemos un repaso de lo que significa descender...

A pesar de vencer en la última fecha por un marcador de 4-3 frente a Atlético Mineiro, actual campeón del fútbol brasileño, nada pudo evitar lo irremediable para los hinchas de Gremio, uno de los equipos grandes de Brasil: el descenso directo a la segunda categoría del fútbol profesional.Sin embargo, lo que puede parecer trágico y humillante para muchos equipos de fútbol, como lo es perder la categoría, en Brasil es un fenómeno que se da todos los años.En un torneo de primera división dispuesto para 20 equipos con cuatro descensos directos por temporada, es común que cada año al menos uno de los llamados 12 equipos grandes del país descienda. Tal fue el caso de Gremio de Porto Alegre en la presente temporada, que descendió por tercera vez en su historia, tras finalizar en la décimo séptima posición.Realidades dispares entre grandesSon cuatro los estados brasileños que albergan a los 12 equipos grandes de Brasil:Solo tres de los 12 grandes de Brasil nunca perdieron la categoría: Flamengo, Sao Paulo y Santos. El resto todos han sido rebajados a la categoría B al menos una vez en su historia.En la temporada 2021, Cruzeiro, Vasco da Gama y Botafogo participaron de la Serie B. El conjunto carioca de Botafogo retornará a la primera división brasileña en la edición 2022, tras coronarse campeón del ascenso.Gremio acompañará a Vasco da Gama y Cruzeiro como representantes de los grandes en la temporada 2022 en la Serie B brasileña.Grandes en el resto de AméricaLa situación de los llamados equipos grandes en el resto de la región varía según países. Con el paso de los años, se consolidó una selecta casta de equipos que nunca han conocido las series B de sus respectivos países.En Argentina, el único equipo grande que nunca ha descendido es Boca Juniors: el equipo llamado xeneize es la única institución del fútbol argentino que nunca compitió en la segunda categoría, lugar consolidado tras el descenso a segunda división de su archirrival, River Plate, en 2011, y de Independiente de Avellaneda en 2013.En Uruguay, los dos equipos grandes del país, Peñarol y Nacional, jamás descendieron. Misma situación se da en Paraguay, donde Olimpia y Cerro Porteño —además del club Guaraní— no conocen de descensos.En Chile, Colo-Colo es el único equipo que nunca participó de la segunda categoría. Pudo haber perdido ese sitial en febrero de 2021, cuando jugó la promoción —partido de definición— por no descender, pero el único ganador de Copa Libertadores del país austral logró mantener la categoría tras 95 años en primera división.El pasado 5 de diciembre, su archirrival, Universidad de Chile —que ya compitió en la segunda categoría del fútbol chileno en la temporada 1989—, estuvo a minutos de descender, pero se mantuvo en primera división al remontar un marcador adverso en tiempo adicional.En Perú, durante la temporada 2020, Alianza Lima, uno de los clubes más importantes del fútbol incaico, descendió a la segunda división tras 82 años en la división de honor. Sin embargo, un fallo del TAS —Tribunal Arbitral Deportivo, por sus siglas en francés—, decidió que el conjunto limeño permanezca en primera división, donde se consagraría campeón en 2021, luego que descendiera el equipo de Carlos Stein, tras deudas no asumidas del club con sus profesionales.Los únicos equipos peruanos que jamás descendieron son Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Lo mismo sucede en Bolivia, con The Strongest y Oriente Petrolero, y en Venezuela, con Caracas y Deportivo Táchira.En Ecuador, el único equipo llamado grande en no descender es Barcelona de Guayaquil, mientras que en México, Chivas de Guadalajara, América, Cruz Azul y Pumas de la UNAM nunca perdieron la categoría.Colombia es el país latinoamericano que tiene más representantes (siete) de los llamados grandes que nunca compitieron en la segunda categoría: Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente de Medellín, Millonarios, Independiente de Santa Fe, Junior y Once Caldas. A diferencia del gigante América de Cali, club que pasó casi seis años en la serie B del país cafetero.

