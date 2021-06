https://mundo.sputniknews.com/20210625/a-10-anos-del-descenso-de-river-o-como-ir-de-la-nada-a-la-gloria-1113561540.html

A 10 años del descenso de River, o como ir de la nada a la gloria

A 10 años del descenso de River, o como ir de la nada a la gloria

Gradas prendidas en fuego, escombros por el piso, gases lacrimógenos, mujeres y niños en pánico y, más tarde, armas de fuego. Fue ese el momento en que...

El pueblo riverplatense, el del club que eligió mi abuelo y después mi padre para pasar los domingos, estalló con el descenso a segunda división el 26 de junio de 2011 de la escuadra más veces ganadora de la liga argentina.La "B" nos acompañaría como un profundo y delicado estilete injerto en el corazón durante el resto de nuestras vidas. Pero "la historia es un incesante volver a empezar", dijo Tucídides, un pensador de la Grecia antigua, tal vez en la vieja Olimpia.El orgullo mancillado por la deshonra de bajar a los infiernos del fútbol profesional, tal como se considera a la segunda división en Sudamérica, se mezcló con la rabia por los años de desgobierno y malversación de los últimos dos presidentes del club: José María Aguilar y Daniel Passarella.De esos manejos sólo quedan auditorías sin revelar e intentos de juicios sin procesamiento alguno.Daniel Passarella, exjugador, campeón mundial en Argentina 78 y otrora ídolo de la institución, hoy vive recluido en su casa y aguarda la instrucción de un juicio que, de procesarlo, podría enviarlo seis años a la cárcel.El caminoLa herida en la mano la descubrí al apagar el móvil, a mitad del camino a casa. En una farmacia me curó otra alma en pena y nos abrazamos. Todo era llanto y dolor, y ninguno de nosotros dos —ni de los 15 millones de hinchas en el mundo— imaginó en ese momento que River Plate también iniciaba un camino a casa, entendida ésta como la gloria.Al otro día del descenso se conoció que algunos futbolistas con pasado en el club se ofrecían para venir a jugar en la B. El más emblemático fue el goleador Fernando Cavenaghi y, junto a él, Alejandro Chori Domínguez.En la segunda rueda lo haría un campeón mundial, el franco-argentino David Trezeguet, quien se declaró fanático de River. Jonathan Maidana y Leonardo Ponzio, que hoy siguen en el club, también fueron protagonistas importantes de ese campeonato.El resto de los hinchas también pusimos lo nuestro. Los partidos marcaron picos de rating, y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se vio obligada a levantar en forma momentánea la restricción de público en las tribunas que regía en esa divisional.La hinchada de River llenó todos los estadios del país, desde los mundialistas hasta los más precarios. "No alcanzan las tribunas, no alcanzan las entradas", fue el hit tribunero de esa temporada.Con todo, el paseo de River por las tinieblas fue abrumado. El equipo recorrió más de 20.000 kilómetros en los 38 partidos que jugó en el litoral, la Patagonia, el lejano norte y cuyo. También en Buenos Aires donde fue desafiado por las duras escuadras del ascenso argentino.El partido final fue en el estadio Monumental. River derrotó a Almirante Brown con dos goles de David Trezeguet y, con 73 puntos, ganó un torneo que al día de hoy, no se celebra.Los hinchas de River en aquel momento sintieron alivio pero todavía miran de reojo una epopeya que en el fuero íntimo despierta orgullo, sobre todo, por lo conseguido después.Ese equipo, el club y los hinchas, salimos curtidos para siempre.El club se adelantó este año al aniversario del descenso reconociendo los nueve años de la vuelta a primera. La intención fue bien recibida por algunos hinchas que creen que, así como alguna vez se resignificó el mote de gallinas, lo mismo puede pasar con el recuerdo de aquel año en la B.El retorno a primera fue celebrado con un récord. El 8 de octubre de 2012, cerca de 200.000 personas vestidas de blanco y rojo exhibieron la bandera más larga del mundo por todo Buenos Aires, una tira de 7.829 metros que fue confeccionada con tela donada por cada hincha.Volvió otro gran ídolo del club, Ramón Díaz, quien reemplazó a Matías Almeyda como entrenador y condujo a un plantel renovado a conquistar otra vez la liga en 2014, ganándole incluso al máximo rival, Boca, en La Bombonera y luego de 10 años. Algo que se volvería una sana costumbre de ahí en más.River volvía a ser River, sobre todo un año después, con la contratación de Marcelo Daniel Gallardo como director técnico.El muñeco llegó al club a los 12 años, ganó siete títulos como jugador, entre ellos una copa Libertadores, y otros 12 como entrenador, cuando fue necesario actualizar el apodo: Napoleón.Uno sólo de ellos los ganó fuera de América. El del 9 de diciembre de 2018, cuando derrotó en la final de la copa Libertadores a Boca por 3 a 1, ante los ojos del mundo. Fue aquella tarde, en el Santiago Bernabéu, cuando River terminó de curar sus heridas, y al fin se sintió otra vez en casa.

