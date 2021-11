https://mundo.sputniknews.com/20211107/un-partido-de-futbol-en-brasil-termina-en-una-pelea-masiva-por-culpa-de-ataudes-de-carton--video-1117962254.html

Un partido de fútbol en Brasil termina en una pelea masiva por culpa de 'ataúdes de cartón' | Video

Fueron los hinchas del Inter quienes hicieron las insólitas pancartas con forma de ataúd, que simbolizan el probable descenso del Gremio a la segunda división, y las entregaron a los jugadores. Una vez que el árbitro confirmó la victoria del club de Porto Alegre por 1 a 0, los futbolistas del Inter tomaron varios ataúdes y, entre risas, los mostraron al público.Según medios locales, fue una especie de venganza por un gesto similar por parte del Gremio que tuvo lugar hace unos años. No obstante, esta performance no le gustó para nada al club rival del Inter. El partido acabó en una feroz pelea masiva que terminó en expulsiones de Patrick do Nascimiento del Inter, y Bruno Cortez del Gremio. Ambos jugadores recibieron tarjetas rojas, por lo que no podrán tomar parte en los próximos partidos del torneo.

