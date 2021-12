https://mundo.sputniknews.com/20211203/la-deportacion-de-madres-y-embarazadas-haitianas-causa-una-lluvia-de-criticas-al-gobierno-1118987140.html

La deportación de madres y embarazadas haitianas causa una lluvia de críticas al Gobierno dominicano

El Gobierno de Luis Abinader calificó de "injusto e inoportuno" un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la expulsión de mujeres haitianas. En otro orden, compartimos una entrevista de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff con Sputnik. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

La deportación de madres y embarazadas haitianas provoca una lluvia de críticas al Gobierno dominicano El Gobierno de Luis Abinader calificó de "injusto e inoportuno" un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la expulsión de mujeres haitianas. En otro orden, compartiremos una entrevista de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff con Sputnik. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

El texto publicado por la CIDH se refiere a la deportación de mujeres haitianas embarazadas o con hijos pequeños que se produce desde hace semanas. Según las denuncias, el Gobierno dominicano lleva adelante operativos en los centros de salud de mayor asistencia de migrantes.El Ejecutivo de Luis Abinader alega que estas madres llegan al país a atenderse por la falta de servicios desde la nación vecina —sumida en una profunda crisis—, lo cual es rechazado por las organizaciones sociales."El Estado alega que no puede seguir cargando con Haití, cuando esto no es así. Estas personas [migrantes] que viven en Dominicana producen para este país, cortan la caña, trabajan en la construcción", señaló el entrevistado.Para la Cancillería de Dominicana, el fracaso de la comunidad internacional ante la crisis haitiana hace que la nación deba suplir por sí sola los servicios del país vecino. De acuerdo con Exilien, tras las denuncias las deportaciones siguen existiendo pero de forma más "discreta".A criterio del entrevistado, las deportaciones ilegales no son nuevas pero ante cualquier crisis interna, el gobierno apela al tema de Haití para desviar la atención."Tenemos una situación sanitaria especial por el COVID-19. El sistema de salud no responde y por ello buscan una excusa. Pero no solo eso: está por aprobarse un presupuesto para el año próximo, un nuevo pacto fiscal, y para distraer al pueblo este es el tema", señaló."Es un tema que en este país apasiona. En Dominicana se ha vendido que los haitianos son enemigos, se ha establecido una especie de enemistad entre ambos pueblos y la parte pobre que no entiende y no conoce la historia se cree este relato", manifestó el integrante de Reconocido.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— una entrevista de Sputnik con la expresidenta brasileña Dilma Rousseff (2011-2016). Y además el recuerdo de los 20 años del "corralito" económico en Argentina, en un diálogo de Sputnik con Leandro Ziccarelli, economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

