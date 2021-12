https://mundo.sputniknews.com/20211201/dilma-rousseff-bolsonaro-tiene-una-politica-de-desprecio-a-america-latina-1118862322.html

Dilma Rousseff: "Bolsonaro tiene una política de desprecio a América Latina"

Dilma Rousseff: "Bolsonaro tiene una política de desprecio a América Latina"

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tiene una política de desprecio hacia el resto de América Latina y se dedica solamente a... 01.12.2021

A continuación, la conversación que mantuvo la expresidenta con Sputnik:— ¿Cómo observa la situación en América Latina?— Hay muchos problemas. Por ejemplo, no es admisible que EEUU utilice el dólar como contención de otras economías, como por ejemplo lo que hicieron con Cuba, es absurdo. En medio de la pandemia, hacer bloqueos a Venezuela no es una política humanitaria. No concordamos con todas las estrategias de golpe que ocurrieron en América Latina, llamados "guerra híbrida", que ocurrió en Honduras con [el expresidente Manuel] Zelaya (2006-2009), con [Fernando] Lugo (2008-2012) en Paraguay, conmigo en Brasil y con Evo [Morales, 2006-2019] en Bolivia. Ahora están amenazando al presidente de Perú, Pedro Castillo, que tiene dos meses de Gobierno.— ¿Cuál es su opinión sobre la política internacional de Jair Bolsonaro?— En la política externa, ese señor solo tuvo la bandera norteamericana, ese señor tuvo una posición contraria a América Latina, de desprecio por América Latina. Tampoco dio importancia a acciones como es el BRICS. Toda la relación fue difícil con la Unión Europea, China y Rusia. Él desmontó toda política independiente de Brasil. Para Brasil era muy importante durante nuestros Gobiernos una postura independiente por ir al lado de China, Rusia y BRICS. Lo único que apoyó fue EEUU, especialmente al Gobierno de [Donald] Trump (2017-2021). Esto no significa que EEUU actualmente no esté negociando con Bolsonaro. Todo esto muestra que Bolsonaro es el peor presidente de Brasil, que va a entregar un país destruido.— En base a su experiencia al frente del Gobierno, ¿cree que la izquierda tendría que hacer acuerdos con la centroderecha o buscar alternativas?— No creo que en Brasil la alternativa de negociación esté con la centroderecha. Hubo una situación interesante en Brasil, el proceso por el cual intentaron destruirnos, el impeachment contra mí y el juicio contra [Luiz Inácio] Lula (da Silva, 2003-2010), no surtió el efecto que ellos querían, que era destruirnos.Pero tuvo efectos colaterales. Ellos participaron del Gobierno golpista. Son responsables del desastre social que ocurrió. La centroderecha tiene un cuatro por ciento. ¿Para quién les abrieron espacio? Para la ultraderecha. Participar del golpe fue un tiro directo dado en sus pies, tornándolos incapaces de disputar una elección.Ellos también patrocinaron a Bolsonaro. El PSDB [Partido de la Social Democracia Brasileña] prácticamente se destrozó. Ahora la situación se determina entre [el presidente Jair] Bolsonaro y Lula.Sumados todos los candidatos de derecha no llegan a Lula. Uno de los efectos mayores del crecimiento de la ultraderecha es matar al centro. Eso acontece en cualquier país, también sucede en Francia, Alemania. La ultraderecha va comiendo a los partidos de centro derecha. Ese es un proceso que también está pasando en Brasil.— Hace unas semanas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó la posibilidad de apostar a la integración como la Unión Europea (UE). ¿Qué piensa sobre esto?— Creo que es absolutamente correcta. Creo que tenemos que perseguir una integración como la UE con características latinoamericanas. Hay que impulsar la cooperación, en todos los niveles, no solo comercial, [sino también en] agricultura, educación, invertir en proyectos de ciencia y tecnología en común.Creo que hay que reconstruir la CELAC [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños] y la Unasur [Unión de Naciones Suramericanas].— ¿Qué piensa sobre el rol de China y Rusia en América Latina?— EEUU paró de invertir en América Latina mientras que China se transformó en una gran base industrial del mundo. China sale con una estrategia de apertura y de reforma y progresivamente se transforma en la segunda economía del mundo. Pasa a una política fortísima de invertir en América Latina y en África.En América Latina usted encuentra a China en varios procesos de infraestructura, en varios procesos de relacionamiento comercial. Brasil tiene a China como el primer socio comercial. Esta situación no es más o menos así, es así.Nosotros tenemos que ser independientes y soberanos, acordar con China y Rusia. Rusia está en un proceso similar. Enfrenta un bloqueo, la relación entre Rusia y Alemania es estratégica para ambos. Pero Alemania tuvo que seguir la propuesta de bloqueo norteamericana. Una de las grandes equivocaciones practicadas por los americanos fue bloquear a Rusia, porque tuvo que apostar por Asia y construir otro espacio económico. Al hacer eso, impiden que el gas de Rusia llegue a Alemania, pero Rusia apuesta a China, que tiene absoluta necesidad de él.Primero niegan la emergencia de China, un país que pasó de ser feudal en cuarenta años a ser la segunda economía del mundo. Dicen que antes del 2030 va a ser la primera economía del mundo. Esta es la verdadera situación. Negar a Rusia, una presencia en el escenario internacional, pensando que usando el dólar contra Moscú, solo eleva su fuerza.Ahora, creer, en esta altura del partido, que China no tendría cómo desafiar mínimamente de la economía norteamericana es una falta. ¿Da para pensar a China así? No da. ¿Da para pensar que el Partido Comunista es un bando de burócratas decadentes? No da. Tiene 98 millones de militantes. Yo veo que China va competir con EEUU.Rusia va a creciendo en su capacidad científica, bastante diferente a la de la Unión Soviética. Están formando otro centro de gravedad. América Latina no puede estar ciega a esto.

