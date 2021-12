https://mundo.sputniknews.com/20211203/elecciones-regionales-abrieron-la-puerta-a-un-nuevo-dialogo-interno-en-venezuela-1118982161.html

Elecciones regionales abrieron la puerta a un nuevo diálogo interno en Venezuela

La designación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la realización de las denominadas megaelecciones fueron algunos de los logros del diálogo entre la administración de Maduro y la oposición.Tanto así, que después de tres años de no presentarse en unos comicios, por considerar que carecían de transparencia, el ala de la oposición considerada por el Gobierno como la más radical participó en las regionales y municipales del pasado 21 de noviembre.En estos comicios, el gobernante PSUV ganó 19 de 23 gobernaciones y 205 de las 335 alcaldías, consolidando así la mayoría en todos los espacios políticos en esta nación sudamericana. Pues en diciembre de 2020 había recuperado la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) que se encontraba en poder de la oposición.NegociacionesMaduro ha dicho que todavía "no están dadas las condiciones" para retomar las conversaciones en México, debido a que calificó como grave la decisión de Estados Unidos de extraditar desde Cabo Verde a su diplomático Alex Saab, razón por la cual su Gobierno se levantó de la mesa de negociaciones.Sin embargo, tras obtener el triunfo en las regionales lo primero que hizo fue llamar a un diálogo con los gobernadores y alcaldes de la oposición que resultaron electos para el período 2021-2025.Una semana después de los comicios, Maduro se reunió con los gobernadores opositores Manuel Rosales, del estado Zulia (oeste), por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD); de Nueva Esparta (norte), Morel Rodríguez, de la organización política Fuerza Vecinal; y de Cojedes (centro), Alberto Galíndez, de la MUD, a quienes reiteró su disposición a trabajar en conjunto.En ese sentido, Chávez consideró que el diálogo interno que se está generando en el país, podría generar condiciones para que se retomen las negociaciones en México.EstabilidadA juicio del diputado Roy Daza, integrante de la vicepresidencia de Asuntos Internacionales del PSUV, las negociaciones entre el Gobierno y la oposición dejaron en este país caribeño un clima de estabilidad."El diálogo nos trajo a esta situación política, hay un clima de estabilidad en el país. La reunión reciente de los gobernadores de la oposición con el presidente es una muestra de estabilidad política con resultados positivos", acotó.No obstante, opinó que el diálogo en México debería reanudarse con nuevas condiciones que incluyan a todos los sectores de la oposición, y no únicamente a los representantes del exdiputado Juan Guaidó.El parlamentario manifestó que los 335 alcaldes y todos los gobernadores deberían suscribir un pacto en el que se comprometan a hacer un frente nacional contra el bloqueo, pues dijo que sería un paso importante para el diálogo.Por su parte, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien observó las elecciones regionales venezolanas, abogó por la reanudación de los diálogos en México, al considerar que es el "único camino" para el país.Entretanto, Maduro se ha centrado en impulsar el diálogo sociopolítico, el cual ha dicho busca solucionar los problemas en los estados y municipios.Queda esperar a ver si el Gobierno y la oposición cumplirán con el memorando de entendimiento que habían firmado en México, y en el cual las partes se comprometieron con siete puntos, siendo uno de estos el levantamiento de las sanciones, de las cuales el Ejecutivo ha dicho son las causantes de la destrucción de la economía venezolana.

