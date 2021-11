https://mundo.sputniknews.com/20211130/mataelefantes-o-profugo-troleo-en-una-avenida-espanola-por-los-escandalos-del-rey-emerito-1118798661.html

'Mataelefantes' o 'Prófugo': troleo en una avenida española por los escándalos del rey emérito

'Mataelefantes' o 'Prófugo': troleo en una avenida española por los escándalos del rey emérito

La localidad madrileña de Alcalá de Henares amanece con los rótulos cambiados de una arteria metropolitana dedicada a Juan Carlos I. En la nueva nomenclatura... 30.11.2021, Sputnik Mundo

El rey emérito de España, Juan Carlos I, ha ido acumulando procesos y causas en los juzgados a lo largo de los últimos años. Sus escándalos financieros (una presunta comisión por las obras del tren de alta velocidad en Arabia Saudí, actividades a través de cuentas opacas, donaciones de dinero sin pasar por Hacienda), de ocio (como el accidente en una cacería de Botsuana) o amorosos (la relación con la aristócrata Corina Larsen) le han puesto en la diana informativa durante meses y han provocado que fijara su residencia en Abu Dabi, un emirato situado en el Golfo Pérsico.La opinión pública también se le ha echado encima, con municipios que han retirado nombres de calles al miembro de la Casa Real o con peticiones formales de partidos políticos para investigar el pasado del monarca y anular su inviolabilidad. Su supuesta fortuna oculta, su pago de deuda al ministerio público o su marcha a otro país no le han granjeado honores, sino sospechas y repudio: en el palacio de la Zarzuela no se menciona la existencia del emérito ni si piensa regresar, al menos por Navidades. Y sus hábitos o visitas —como la de sus hijas— llenan titulares.Sin embargo, la última aparición del exjefe de Estado no ha sido por avatares de su vida a miles de kilómetros de España o por declaraciones oficiales. Su nombre ha estado circulando en redes sociales gracias a una actuación anónima en Alcalá de Henares, una localidad de unos 200.000 habitantes del este de Madrid. La llamada Avenida Juan Carlos I amaneció el día 29 de noviembre con los rótulos cambiados. En cada cartel, en lugar del Borbón había otras nomenclaturas: Avenida del Prófugo, Avenida Abu Dhabi, Avenida Mataelefantes, Avenida Cuentas en Suiza, Avenida Sucesor del Caudillo o incluso Avenida del Fratricida (por el disparo que le quitó la vida a su hermano Alfonso en 1956).Un troleo que muchos han compartido en Twitter o Facebook con aplausos y tildándola de "realista". Otros, como el grupo municipal de Vox, exigieron la retirada. Una petición que desató más mensajes de apoyo. "Estos carteles sí me representan" o "Dadle la enhorabuena al artista" fueron algunas de las respuestas. "Gracias por divulgar una obra crítica y social tan necesaria para criticar un sistema de gobierno basado en la idea medieval de que la sangre otorga capacidad de ostentar uno de los tres poderes del estado de por vida, sobre todo cuando esa persona además no es honorable", desarrollaba otro usuario. Mientras, el Ayuntamiento y la Policía buscan al autor o autores de esta mofa reivindicativa al emérito.

