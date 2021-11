https://mundo.sputniknews.com/20211129/volvera-el-rey-juan-carlos-a-espana-por-navidad-revelan-una-fecha-en-diciembre-1118763523.html

¿Volverá el rey Juan Carlos a España por Navidad? Revelan una fecha en diciembre

¿Volverá el rey Juan Carlos a España por Navidad? Revelan una fecha en diciembre

Informaciones de periodistas con contactos en Casa Real apuntan al 17 de diciembre como el día en que Juan Carlos de Borbón volverá al país. Desde hace más de... 29.11.2021, Sputnik Mundo

Tras una estancia en Abu Dabi que se prolonga ya por espacio de un año y casi cuatro meses, vuelven a surgir informaciones en torno a un próximo regreso del rey emérito a España. En esta ocasión ha sido la periodista Chelo García Cortés, quien durante una entrevista el 27 de noviembre en el programa Socialité del canal Telecinco afirmó disponer de datos fiables al respecto.En concreto, la fecha aducida corresponde al viernes 17 de diciembre y su motivación radica en los deseos del monarca de pasar junto con varios miembros de su familia las vacaciones de Navidad. Sin citar las fuentes, aunque "fiables al 100%" según la presentadora del programa, que dijo conocerlas igualmente, García Cortés afirmó que ya se ha decidido la ciudad en la que aterrizará el avión procedente de Emiratos Árabes Unidos e incluso aseguró que un equipo de personas ha venido operando en ese país "durante varios meses" porque al principio se manejaba una fecha anterior.Otra periodista especializada en la Casa Real española, Pilar Urbano, declaró hace unas semanas que Juan Carlos se aburre en Abu Dabi y que sus hijas se hallan preparándole un domicilio en Madrid.El lugar de moradaLas especulaciones sobre el lugar en que se podría instalar el monarca emérito en caso de volver efectivamente del golfo Pérsico, no son menores. En principio los habitáculos del Palacio de la Zarzuela y las viviendas consignadas a la Familia Real quedan descartados, dado que el rey Felipe VI no desea que su alojamiento se emplace allí.El motivo navideño de su posible vuelta tampoco despeja si el carácter de la misma sería temporal o permanente, si bien cobra sentido que intente fijar la residencia en España cuando están a punto de archivarse las causas abiertas por sus presuntos delitos fiscales y luego de que ya no se contemple ninguna asignación presupuestaria para él. Pero las alternativas del alojamiento son múltiples. Como avanzó a primeros de octubre otra periodista especializada en Casa Real, Silvia Taulés, en Madrid podría vivir en casa de su hija mayor, la infanta Elena, que tiene 500 metros cuadrados de superficie. Un piso como este podría ser la solución ideal a sus actuales problemas de movilidad física.Pero también están disponibles las mansiones y propiedades que le podrían brindar otros nobles por todo el territorio nacional. Es el caso de la Dehesa de los Llanos, en la provincia de Albacete, una finca perteneciente a Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna, marqués de Paul, en la cual se hospedó Juan Carlos ya de joven. Una propiedad de estas características casaría con las actuales necesidades de privacidad del exjefe del Estado, pues la prensa tendría muy difícil acceder al lugar para captar alguna imagen.El 'momentum'El posible regreso de Juan Carlos se producirá en un momento en que las opiniones están divididas al respecto. Según una encuesta de GAD3 de mediados de noviembre para el diario Nius, el 38% de los españoles respaldaría su vuelta, frente a un 33,9% que opina que no debería hacerlo. Casi una cuarta parte de los encuestados manifestaron que la cuestión les resulta indiferente.Por su parte, tras la publicación a principios de octubre de Mi rey caído, el libro biográfico de la periodista francesa Laurence Debray, donde se consignaba el deseo del monarca emérito de regresar al país, el Gobierno de la nación remarcó que respetará cualquier decisión individual que tome Juan Carlos I, y que la relación actual del Ejecutivo es con el rey Felipe VI, no con él. A mediados de octubre, el ministro de Universidades, Manuel Castells, declaró que una vuelta del rey emérito "complica las cosas a la monarquía". Y a nadie se le escapa que su regreso tensaría las relaciones en el seno del Gobierno de coalición, donde la formación Unidas Podemos no lo ve con buenos ojos. No en vano, pidió una investigación en el Congreso sobre sus finanzas, invalidada por el voto contrario del PSOE conjuntamente con el del PP y Vox.La Fiscalía del Estado está a punto de archivar de manera oficial los procesos abiertos por sus presuntos delitos fiscales, al estimar que se produjeron en una época anterior a su abdicación, cuando su figura era inviolable. Pero esta situación no anula el coste para la institución monárquica, la cual se mantiene en silencio, aunque parece recelar. Según fuentes del diario La Razón en el Partido Socialista, las novedades fiscales que pudieran surgir de nuevo en Suiza en torno a las finanzas de Juan Carlos hacen que sea inconveniente que fije su estancia en España.

