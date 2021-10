https://mundo.sputniknews.com/20211018/pedro-sanchez-partidario-de-eliminar-la-inviolabilidad-del-rey-de-espana-1117225629.html

Pedro Sánchez, partidario de eliminar la inviolabilidad del rey de España



MADRID (Sputnik) – El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se mostró partidario de eliminar de la Constitución la inviolabilidad del rey.

El artículo 56 de la Constitución española establece que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad", lo que supone un escollo a la hora de investigar posibles irregularidades cometidas por el jefe de Estado.Según avanzaron varios medios de comunicación en las últimas semanas, la Fiscalía del Tribunal Supremo prepara el cierre de las tres investigaciones abiertas por la fortuna oculta del rey emérito Juan Carlos I.Uno de los principales motivos para el cierre de estas causas –que aún no se confirmó oficialmente — es la imposibilidad de perseguir delitos anteriores a su abdicación en 2014 por la citada inviolabilidad.Además de pronunciarse en contra de la inviolabilidad, Sánchez volvió a afirmar este 18 de octubre que, en su opinión, Juan Carlos I debe dar explicaciones a la ciudadanía sobre sus actividades y los motivos de su cambio de residencia a Abu Dabi, donde vive desde agosto de 2020.En concreto, afirmó que debe explicar "las razones que le han llevado a ausentarse de España y sobre lo que se está viendo en los medios de comunicación".No obstante, el presidente del Gobierno prefirió no pronunciarse sobre si el emérito debería o no volver a España. "No me corresponde. La Casa Real es una institución distinta al Gobierno de España. Yo respeto las decisiones de la Casa Real", afirmó.Finalmente, como ya hizo en otras ocasiones, Sánchez desligó la figura de Juan Carlos I de la de su hijo, el actual rey, Felipe VI, afirmando que España tiene "un gran rey" en estos momentos.

