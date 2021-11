https://mundo.sputniknews.com/20211130/el-gran-apagon-la-burbuja-de-una-noticia-inexistente-1118764055.html

El gran apagón, la burbuja de una noticia inexistente

El gran apagón, la burbuja de una noticia inexistente

Desde hace semanas, medios y redes sociales, sobre todo, en España, están fantaseando con que Europa sufra un apagón eléctrico que provocaría el caos.

Existen en el panorama mediático noticias magnificadas, tergiversadas o directamente noticias falsas o fake news motivadas por diferentes razones. Puede ser por un interés político o geopolítico por parte de unos gobiernos o partidos, y también puede ser por un interés económico de una empresa o un lobby, es decir, hay una mano exterior a los medios que logra imponerles su agenda. Pero también puede ser, sencillamente, porque los medios detectan que ese tema puede disparar audiencias, aunque sepan que el asunto no es relevante o simplemente sea mentira, alarmista o pernicioso. En este caso, serían algo así como fake news endógenas, el propio medio es el cerebro del fraude.Despertar tras 35 años en comaEn España sucedió hace unas semanas con la noticia de un hombre que se había despertado tras haber pasado 35 años en coma después de sufrir un accidente en un barco en Irak. Incluso varias televisiones emitían entrevistas con el protagonista de la noticia. El testimonio incluía el dato de que su despertar fue hace seis años, que a lo largo de 35 años fue cuidado por la que era su novia en el momento del accidente, y que durante el coma se había casado y tenido dos hijas.El asunto no se sostenía desde ninguna lógica y a las 48 horas se demostró falso, pero tenía gracia y todos los medios lo reproducían sin detenerse a investigar o contrastar la noticia.Hubiera bastado con buscar a esa novia/esposa para que explicara cómo consiguió el consentimiento de un enfermo en coma para casarse o cómo logró ser fecundada por una pareja sin conciencia. O el de un médico que explicara que es imposible que un hombre termine sin secuela alguna después de estar esas décadas en coma.El morbo de asesinar a la hija de su examanteIgualmente, una serie televisiva recién estrenada recrea un caso judicial de hace más de veinte años en España, el caso Wanninkhof. Una mujer, Dolores Vázquez, fue condenada por el asesinato de la hija de su expareja, Rocío Wanninkhof. Durante el juicio, los medios explotaron hasta la extenuación el morbo de que una mujer fría y calculadora hubiera asesinado por despecho a la hija de quien fuera su amante. Finalmente, el juzgado popular la declaró culpable.Sin embargo, un tribunal superior ordenó celebrar un nuevo juicio porque consideró que la gran repercusión que el crimen había tenido en los medios de comunicación y la marea de opinión pública contra Dolores Vázquez tuvieron quizás más influencia de la debida en un jurado popular formado por ciudadanos sin conocimientos en derecho y condicionados por el tratamiento de los medios.Vázquez quedó en libertad y, antes de celebrarse el nuevo juicio, el mismo ADN aparecido en la escena del crimen de Wanninkhof se encontró en un nuevo caso de asesinato. Se identificó a un ciudadano inglés, que fue detenido y confesó ambos asesinatos, confirmándose así la inocencia de Dolores Vázquez.Durante todo el proceso, ni la coartada ni las pruebas que descartaban a la mujer como asesina sirvieron para que los medios se replantearan su culpabilidad. Su señalamiento lograba audiencias y eso les bastaba.En estos días otro tema tiene a los medios españoles a todo gas: la amenaza de un gran apagón eléctrico que colapse Europa.La ministra de Defensa de AustriaEl origen de la psicosis fueron unas declaraciones de la ministra de Defensa de Austria el 13 de octubre afirmando que "Austria no es una isla, sino que se encuentra en el corazón de Europa. Eso significa que nosotros también tenemos que esperar un apagón en el futuro cercano. Un escenario realista, como un corte de energía en toda Europa, siempre puede ser posible".En un principio, comienzan algunas reacciones de usuarios de las redes sociales que juegan al sensacionalismo: "Si llega El Gran Apagón no podremos sacar dinero de los bancos ni tampoco echar combustible, entre otras limitaciones para el aseo, alimentación y comunicación. ¿Os dais cuenta de lo que eso significa?", "Austria se prepara para el Gran Apagón... Estás tú preparado????"El 20 de octubre la agencia española Efe difunde un artículo titulado "Tras la COVID-19, Austria se prepara para el escenario de un Gran Apagón", que será reproducido por varios medios. El único elemento en el que se sustenta es en las declaraciones de la ministra austríaca y una campaña puesta en marcha por el Ejército de ese país para prevenir a la población ante una posible serie de apagones. Nada que tenga relación con España ni con algún otro país europeo.Y eso llega VOX a buscar réditoEl tema es aprovechado por la ultraderecha de VOX para embestir contra el Gobierno. Sin disponer de ningún otro dato ni información, solo porque han escuchado a la ministra austríaca, registran una petición de comparecencia al Gobierno y una pregunta. Quieren que comparezca el director del Departamento de Seguridad Nacional en la comisión mixta de Seguridad Nacional del Congreso. Afirman querer saber si el Gobierno va a proponer la inclusión en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional como riesgo o amenaza la posibilidad de sufrir un "gran apagón eléctrico" de varios días que afectará a todo el continente europeo.Esto dice la diputada de VOX en el Congreso: "Algunos países están advirtiendo ante el riesgo de apagón eléctrico ante el posible riesgo de apagón eléctrico, por una sobredemanda que pudiera llevar en el futuro muy cercano. El Gobierno debería estar más preocupado de eso y no de las tonterías del género, del ministerio de igualdad y de dar más dinero a los sindicatos". La prensa recoge diligentemente las reclamaciones de VOX.Lo que explican los expertosTanto los expertos como la propia Red Eléctrica Española (REE), el operador que asegura el correcto funcionamiento del sistema eléctrico y garantiza el suministro, no cesan de afirmar que la posibilidad de un gran apagón en España hoy es impensable, pero eso no frena a los medios para seguir con su burbuja informativa. La sola hipótesis de que toda Europa se quede sin luz tiene todos los elementos de morbo, espectacularidad, caos, intriga y emoción como para que los medios no suelten fácilmente ese hueso.El gran apagón dispara las audienciasEl asunto es tema perfecto para un programa del canal de televisión Cuatro en el que se dedican a las conspiraciones y cuestiones sobrenaturales, presentado por el periodista Iker Jiménez. "Según los expertos, el apagón en Europa podría durar hasta dos semanas y ocurriría en algún momento desde ahora hasta los próximos cinco años #Horizonte #ElGranApagón", dice el presentador en un tuit.No existe ningún fundamento para esa afirmación, ni ningún experto de prestigio la apoya, pero la televisión consigue el premio deseado: el mayor share de la segunda temporada del programa con un 8,2% y 734.000 espectadores.Red Eléctrica Española emitió un comunicado para descartarlo y, por su parte, la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, daba explicaciones en un programa de radio de máxima audiencia. "Podemos descartar con total rotundidad el riesgo de apagón eléctrico", afirmaba. Y recordaba que, al contrario de lo que afirmaba la ministra de Austria, España es "una isla" en términos de autosuficiencia eléctrica, su situación no va unida al resto de Europa.Se agotan las linternas y las velasPero daba igual, los medios seguían con el asunto, las redes y los grupos de wasap continuaban inflando la burbuja y la gente ya estaba agotando en los comercios linternas, hornillos de gas, velas y todo tipo de artilugios para afrontar el gran apagón.La explicación es sencilla: que se descarte un gran apagón no es noticia, no será tema de comentarios en la cola de los comercios, ni en la mesa familiar, ni en los grupos de wasap. Y como cualquier no noticia, no es de interés para los medios. En cambio, el escenario de que, súbitamente, nos quedemos todo el país, toda Europa, sin electricidad, permite todo tipo de fantasías. Pueden ser alarmistas, puede generar chistes, puede dar juego para criticar al Gobierno, puede servir para aparentar que se sabe mucho de energía o simplemente que se está informado de lo último.Es un magnífico tema para que te hagan caso; si eres persona, para tu ego; si eres medio de comunicación, para mejorar tu audiencia y tu cuenta de resultados. Ya se sabe que lo apocalíptico y el miedo vende. Si ya lo hace cuando sabemos que es ficción, imaginen si hacen creer que puede ser real.Tiempos de competir por la atenciónVivimos tiempos en los que toda nuestra sociedad es una plaza de pueblo donde competimos por la atención de los demás. Quien diga la barbaridad más gorda, lance el insulto más ultrajante, detalle la tragedia más escalofriante o proclame la amenaza más angustiosa levantará la expectación del resto. Si quien lo hace es un medio de comunicación conseguirá el éxito tan deseado de audiencia, con su correspondiente ingreso por publicidad.No existe ética que imponga el respeto a la verdad, ni árbitro que regule, ni ley que se deba cumplir, todo vale. Hemos pasado de la salvaje jungla de la supervivencia a la jungla de la atención.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

