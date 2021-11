https://mundo.sputniknews.com/20211112/la-increible-y-publicitada-historia-del-marinero-gallego-que-estuvo-en-coma-35-anos-se-revela-falsa-1118171170.html

La increíble y publicitada historia del marinero gallego que estuvo en coma 35 años se revela falsa

La increíble y publicitada historia del marinero gallego que estuvo en coma 35 años se revela falsa

Nada cuadraba en la historia de Manel Monteagudo, que aseguraba haber estado en coma entre 1979 y 2014, cuando despertó y se descubrió casado y con dos hijas... 12.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-12T16:51+0000

2021-11-12T16:51+0000

2021-11-12T16:51+0000

españa

💢 insólito

increíble

poeta

accidente

galicia

fake

falso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1118170861_0:0:679:382_1920x0_80_0_0_308de04112083fc27fb07bdbcd127e54.jpg

Varias publicaciones, emisoras de radio y canales de televisión venían haciéndose eco en días recientes del impactante relato de Manel Monteagudo, un exmarinero gallego y ahora poeta que había despertado de un coma de nada menos que 35 años de duración. Al despertar, supuestamente había descubierto que ya no tenía 23 años, sino 58. Además, estaba casado y contaba con dos hijas mayores de edad.Manel Monteagudo, que en realidad es el seudónimo literario de José Manuel Castro Blanco, era un marinero enrolado en un buque de la Marina Mercante de España, que el 28 de febrero de 1979, justo el día en que cumplía 23 años, tuvo un accidente a bordo de la nave mientras navegaba cerca de Basora (Iraq) y se estampó contra la cubierta desde una altura de seis metros. Fue atendido en primera instancia en un hospital de la ciudad iraquí, donde al parecer entró en coma. Posteriormente fue ingresado durante unos años en el Hospital Modelo de La Coruña y más adelante trasladado a su domicilio, donde pasó a cuidarlo su entonces novia y actual esposa, que ya era enfermera. No fue hasta el 15 de octubre de 2014 cuando volvió a abrir los ojos y, según cuenta, experimentando la impresión de hallarse todavía en el hospital de Basora.Merced de su difusión mediática, la historia enseguida prendió en las redes sociales y marcó tendencia. Pero la noticia no era nueva. En 2019 ya la había publicado el diario La voz de Galicia, que escribió una información un tanto diferente, pues aunque titulaba que Manel Monteagudo había permanecido 35 años "en estado vegetativo", en el texto se indicaba que el coma había durado solo 64 días y se aludía a "una amnesia". En cualquier caso, las dudas en torno a la veracidad del asunto crecían a la par que su difusión.Situación increíbleLo más chocante del relato de Manel Monteagudo atañe a su familia, pues es tras despertar del coma cuando repara en que ha contraído matrimonio con su novia y que tiene dos hijas, nacidas en 1984 y 1995. ¿Cómo se casó? ¿Cómo pudo engendrar a su descendencia en estado de coma? Ante las fundadas sospechas, declaró a la emisora Onda Cero que el enlace matrimonial fue sancionado por "un cura con un notario". Respecto a la gestación de sus hijas, prefirió no hablar del tema "por respeto" a su mujer.Desde el punto de vista médico el caso generaba acaso no menores dudas. La probabilidad de recuperarse tras permanecer 35 años en estado vegetativo son casi inexistentes, a juicio de los neurólogos. Y si ha estado en coma, la musculatura queda tan atrofiada, que es harto difícil recuperar las funciones motoras, especialmente si no se hace ningún tipo de rehabilitación ni tratamiento, como al parecer era su caso, solo al cuidado de su esposa. Tampoco hay precedentes de un periodo de tiempo tan largo. Hasta la fecha, la persona de la que se tiene constancia por haber permanecido más tiempo en coma es Munira Abdulla, una mujer emiratí que despertó de ese estado en 2019 tras sufrir un grave accidente de tráfico 27 años antes. Y por si fuera poco, debido a la ley de protección de datos, en el Hospital Modelo de La Coruña no podían confirmar ni desmentir la estancia de Monteagudo, si bien fuentes internas declararon al diario El Mundo que el asunto "huele fatal".Manel Monteagudo ha publicado varias obras de poesía desde 2014. En la Asociación Cultural Terra de Outes, un centro que ha organizado la presentación de varias de ellas, su presidente Xoán Mariño, además amigo suyo desde la juventud, admite que Manel estuvo muchos años "en estado vegetativo", pero con "breves momentos" de lucidez. "Despertaba a veces durante unas horas, a veces varios días, y luego volvía a su estado comatoso", declaró a El Mundo.La confesiónEn este orden de cosas y con semejante revuelo mediático, el 12 de noviembre el propio Manel Monteagudo ha terminado por reconocer que no estuvo 35 años en coma. "Debí cortarlo antes, se salió de madre", ha manifestado a los medios. No obstante, ha asegurado que durante todo ese tiempo sufrió entre "14 y 16 desmayos diarios"."Yo no estuve en coma en ningún momento. En ningún momento estuve en coma", ha zanjado el poeta, aunque ha subrayado que su caída desde una altura de seis metros en 1979 y su hospitalización en Iraq es cierta. También asume "toda la culpabilidad" por el estado de opinión generado, y ha atribuido el equívoco a que él mismo contó "mal" el suceso.La increíble historia y su rocambolesco desenlace han servido también para poner en evidencia la falta de rigor de buena parte de los medios de comunicación españoles en el enfoque de esta noticia, que se lanzaron a contar sin contrastar convenientemente la información ni revisar los datos que invitaban a la sospecha. Ya se han publicado desmentidos, rectificaciones, recompuesto párrafos enteros o borrado tuits.

galicia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💢 insólito, increíble, poeta, accidente, galicia, fake, falso