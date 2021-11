https://mundo.sputniknews.com/20211129/la-oms-considera-muy-alto-el-riesgo-global-por-la-variante-omicron-del-coronavirus-1118747330.html

La OMS considera muy alto el riesgo global por la variante ómicron del coronavirus

La OMS considera muy alto el riesgo global por la variante ómicron del coronavirus

GINEBRA, SUIZA (Sputnik) — La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió del alto riesgo global por la mutación ómicron del coronavirus, detectada por... 29.11.2021, Sputnik Mundo

La entidad alertó también sobre la alta probabilidad de que la nueva mutación se propague por el mundo.Si bien hasta el momento no se ha registrado ninguna muerte por ómicron, la OMS aseguró que un brote importante podría tener consecuencias graves."Dependiendo de las características [de la nueva mutación] se podrían dar consecuencias serias en el caso de que se produzca un nuevo brote de COVID-19 de grandes proporciones por ómicron", remarcó.Mientras tanto, el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, descartó que la nueva variante del coronavirus obligue a cerrar las fronteras interiores de la Unión Europea."Es nuestro espacio común para la vida y el trabajo, no solo para el turismo. No pensamos cerrar las fronteras europeas", afirmó el ministro.Por su parte, la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ve en la variante ómicron un argumento más a favor de exención temporal de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), para facilitar el acceso de los países de bajos ingresos a material médico, pruebas y vacunas del COVID-19."La reciente aparición de otra variante nueva, más transmisible, es un ejemplo elocuente de cómo este virus continúa mutando, particularmente en ausencia de un acceso equitativo a las herramientas médicas del COVID-19 adecuadas para tratarlo", declaró Candice Sehoma, quien coordina las campañas de acceso a medicinas, diagnósticos y vacunas asequibles en MSF Sudáfrica.

