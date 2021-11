https://mundo.sputniknews.com/20211129/un-ministro-frances-descarta-el-cierre-de-las-fronteras-dentro-de-la-ue-por-la-cepa-omicron-1118748448.html

Un ministro francés descarta el cierre de las fronteras dentro de la UE por la cepa ómicron

En una entrevista con la estación de radio France Inter, el funcionario recomendó proceder con cautela.Beaune sugirió estar atentos al desarrollo de la situación, pero recordó que las fronteras interiores de la UE nunca se cerraron por completo."Es nuestro espacio común para la vida y el trabajo, no solo para el turismo. No pensamos cerrar las fronteras europeas", afirmó el ministro.Las armas idóneas frente a la variante ómicron, a juicio de Beaune, son el pase COVID y una vacunación acelerada, así como las pruebas PCR recientes para los no inmunizados.El 26 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud calificó de "preocupante" la nueva variante ómicron identificada en Sudáfrica, debido a un gran número de mutaciones que apuntan a un mayor riesgo de reinfección en comparación con otras variantes de preocupación.La aparición de una nueva variante del COVID-19 potencialmente más contagiosa y resistente ante las vacunas, si bien son recelos sin confirmar de momento, ha empujado a numerosos países a suspender los vuelos desde el sur de África.Algunos Estados como Israel, Marruecos y Japón han optado por medidas más drásticas, cerrando sus fronteras a todos los extranjeros por un tiempo.

