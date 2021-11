https://mundo.sputniknews.com/20211127/convencion-constituyente-chilena-termina-su-visita-a-biobio-estamos-uniendo-a-todos-1118713517.html

Convención Constituyente chilena termina su visita a Biobío: "Estamos uniendo a todos"

Este viernes 26 se vivió la última sesión plenaria de la Convención Constituyente en Concepción. En la histórica sesión, las siete comisiones temáticas del órgano que se encuentra redactando la nueva carta fundamental, dieron cuenta al pleno de las diferentes actividades que participaron en distintas localidades. Al mismo tiempo, expresaron las preocupaciones y esperanzas de la ciudadanía que los recibió."Quien viene de Santiago pensará que la desconectividad tiene que ver con todo lo telemático, pero no, tiene que ver con los caminos, cómo los caminos han sido destruidos y ha impedido la conexión del campesino y hacer sus procesos vitales para intercambiar sus productos, y no han podido continuar su vida debido al cambio de la geografía producto de las rutas forestales", explicó.Finalmente, Loncon se refirió a la importancia de no dejar el tema de la descentralización. Que el órgano tiene que subir los cerros, llenarse de polvo, subir y llegar a los últimos rincones de Chile, puesto que esa gente no tiene acceso a conectarse telemáticamente.La participación de la ciudadanía en la nueva constituciónDurante los cuatro días que la Convención sesionó en la Región del Biobío, se realizaron dos plenos, 137 audiencias públicas y más de una docena de cabildos en las distintas localidades. Además, el órgano constituyente visitó 16 comunas durante su visita a la octava región.La constituyente María Rivera (independiente), comentó a Sputnik que "hemos visitado una cantidad impresionante de comunas y nos hemos juntado con cientos de personas. Vemos que los pueblos que habitan estos territorios apoyan la Convención y quieren participar".La convencional constituyente Francisca Arauna, también independiente, señaló a Sputnik que lo vivido durante estos cuatro días de trabajo en la Región del Biobío "es superimportante, sirvió para unirnos, para saber que tenemos más puntos de encuentro y la comunidad no es la que nos dicen los medios de comunicación, que no está interesada en la Convención".La convencional hace referencia al modo en que los medios de comunicación tradicionales chilenos han cubierto lo que sucede en el órgano constituyente y el supuesto desinterés ante las discusiones que se producen al interior de la Convención por parte de la ciudadanía.El pasado 22 de noviembre inició formalmente el plazo para que la ciudadanía ingrese iniciativas populares de norma en la Plataforma Digital de Participación Popular de la Convención Constitucional y ya se han ingresado más de 500 iniciativas de personas naturales y organizaciones."Nosotros no nos vamos a sentar y tomar decisiones entre cuatro paredes como lo hicieron para crear la Constitución de 1980. Esta nueva constitución se creará en beneficio de todos los habitantes del país", comentó a Sputnik la convencional Giovanna Grandón (independiente) acerca de la importancia de la participación de las distintas comunidades en el proceso constituyente.En cuanto a la visita, Francisca Arauna explicó que la importancia radica que hay poca información real del trabajo que ellos se encuentran desarrollando y llegar a la región les permitió a las personas conocer de primera fuente en qué está la Convención, cuáles son sus discusiones y plazos."Yo creo que todos los constituyentes debemos hacer ese mismo trabajo en nuestros territorios para que la gente también se entere. Replicar lo que hicimos acá en otros territorios a través de asambleas territoriales sería lo mejor para la Convención", agregó Arauna.Las necesidades son transversalesCuando la dictadura militar (1973-1990) tomó el poder en Chile los derechos sociales fueron privatizados y entregados a empresas transnacionales. Durante los gobiernos posteriores al fin del régimen militar, el panorama no cambió e incluso se acrecentó la participación privada en la canasta de derechos del país sudamericano."Nos hemos dado cuenta que los problemas son transversales, el problema del agua, de las forestales, de la represión, etc. No hay derecho a la educación, a la salud, al trabajo estable ni a la previsión social, es transversal a la sociedad, y así lo pudimos ver en Santiago y en la Región del Biobío", comentó María Rivera.Los derechos sociales en Chile han sido exigidos por la ciudadanía, aún con más fuerza desde que comenzó la explosión social en octubre de 2019. Las movilizaciones decantaron en el proceso constituyente que se desarrolla actualmente y que busca consagrar estos derechos en la nueva carta magna.La constituyente Giovanna Grandón señaló a Sputnik que la principal lección que sacamos de este trabajo en la Región del Biobío "es la necesidad que tiene nuestra gente, es la falta de agua. En este sector viven alrededor de puras viñas de uvas [se utilizan para hacer vino] y están secando las napas subterráneas y la gente está quedando sin agua dulce".María Rivera explicó que este proceso constituyente es una herramienta que conquistó el pueblo y, para garantizar los derechos sociales, debe ser realizada entre todos.Finalmente, la convencional señaló: "Nos vamos muy felices, puesto que estamos haciendo el trabajo de unir a todos, hacer esta Convención para empujarla entre todos y que salga adelante. La gente ha sido parte de este proceso".Según su Reglamento General, la Convención Constitucional deberá sesionar plenariamente al menos dos veces fuera de la Región Metropolitana. Se espera que la próxima visita a otras regiones sea entre enero y febrero, esta vez al norte del país.

