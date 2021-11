https://mundo.sputniknews.com/20211125/convencion-constituyente-chilena-se-despliega-por-distintas-comunas-de-la-region-del-biobio-1118629845.html

Convención Constituyente chilena se despliega por distintas comunas de la Región del Biobío

Este 24 de noviembre, la Convención Constituyente se desplegó por las distintas comunas para continuar con su salida territorial en la Región del Biobío. La... 25.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

📝 reportajes

chile

reforma constitucional

constitución de chile

convención constituyente de chile

Hasta el Gimnasio Municipal de Laja, localidad ubicada a 513 kilómetros de Santiago, llegó la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constituyente, compuesta por 33 convencionales, para recibir a distintas organizaciones de la sociedad civil para recibir audiencias.Matías Orellana, constituyente del Colectivo Socialista y uno de los coordinadores de la Comisión, señaló a Sputnik que la importancia de este proceso se debe a que esta constitución, en redacción, nace desde la participación ciudadana. "Es muy importante escuchar a la gente en sus territorios, puesto que a sus espacios de poder no se han visto tan cercanos, sin duda esto nos dará un suministro muy importante para poder construir una nueva constitución", comentó.Orellana señala que la suya es una comisión ciudadana y en donde los temas que se van a tratar fueron temas dispuestos por la gente.Damaris Abarca, independiente y también coordinadora de la comisión, señaló a Sputnik que "estamos bien emocionadas de estar en el territorio, no solamente en nuestros distritos, que eso lo hacemos en la semana popular, sino que de verdad salir toda la comisión a escuchar a compartir el sentir de la comunidad en distintas temáticas".Los derechos socialesLa Comisión de Derechos Fundamentales abordará los derechos ciudadanos y que se exigieron con fuerza a partir de la explosión social iniciada el 18 de octubre de 2019: educación, salud, vivienda, derechos reproductivos, sistema de pensiones, entre otros. Debido al extenso catalogo de derechos, la comisión decidió crear cuatro bloques temáticos.El primer bloque abordará las "definiciones generales sobre derechos fundamentales". En el segundo figuran derechos como a la vivienda; el trabajo y su protección; seguridad social y sistema de pensiones, y educación, entre otros.El tercer bloque establece el derecho a la libertad de conciencia, de opinión y de prensa; de expresión; derechos sexuales y de reproducción; y derecho a la vida, a la integridad física y síquica, entre otros.Finalmente, el cuarto bloque comprende el derecho de igualdad ante la ley, de las personas mayores, de las mujeres, personas con discapacidad, disidencia sexual e inmigrantes, entre otros."La división de bloques corresponde a una categorización bien academicista, que es agrupar los derechos, los derechos sociales y culturales, derechos civiles y políticos, así como también lo de los grupos históricamente excluidos. Es una manera más óptima de abordarlos, puesto que generalmente son temas que se relacionan", explica a Sputnik Damaris Abarca.La Comisión de Derechos Fundamentales recibió más de 1.600 solicitudes de audiencias públicas de organizaciones de la sociedad civil que buscan consagrar diferentes derechos sociales en la nueva constitución. "Efectivamente para orden de escucha, separamos en cuatro grandes bloques los derechos que van a quedar en la nueva Constitución y los vamos a escuchar según quedó establecido Artículo 65 del Reglamento General de la Convención", comentó Orellana.La Comisión de Derechos Fundamentales, que tuvo plenario el 24 de noviembre durante en la mañana en Laja, durante la tarde se dividió en dos grupos para realizar cabildos ciudadanos en las comunas de San Rosendo y Santa Bárbara, localidades cercanas a Laja."En ese sentido, la Comisión de Derechos Fundamentales ha intentado abarcar la mayor cantidad de comunas en la Región del Biobío. Por lo tanto, decidimos separarnos en dos grupos durante la tarde para escuchar a actores sociales relevantes de la región, abarcando comunas distintas", enfatizó Orellana.Normas constituyentes elaboradas por la ciudadaníaLa convencional Damaris Abarca explica a Sputnik que tienen una gran responsabilidad e invita a las personas a presentar sus propias propuestas de normas para la nueva constitución. Toda persona o grupo puede presentar propuestas constitucionales de norma para ser analizadas, previo apoyo de un número de personas predeterminado por las comisiones temáticas de la Convención.Abarca comenta a Sputnik que para ingresar propuestas de normas, se puede hacer a través de la página oficial de participación popular de la Convención. "Lo otro es que las y los convencionales también hagamos nuestras esas propuestas que tienen un respaldo de organizaciones muy grandes", finalizó.Finalmente, Matías Orellana señala que la visita a la Región del Biobío es "un muy buen punto de partida, la gente va a poder conocer en primera persona quienes son sus convencionales y quiénes son los convencionales del país para poder llevar a cause sus necesidades en soluciones efectivas en la nueva Constitución".Las otras seis comisiones de la Convención también visitaron durante esta jornada diversas comunas, entre ellas, Los Ángeles, Tomé, Curanilahue, Alto Biobío, Lota, Coronel y Talcahuano para escuchar a distintas organizaciones de la sociedad civil.

chile

