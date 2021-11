https://mundo.sputniknews.com/20211126/comisiones-tematicas-de-la-constituyente-chilena-cierran-su-ultima-jornada-de-sesiones-en-el-biobio-1118672622.html

Comisiones temáticas de la Constituyente chilena cierran su última jornada de sesiones en el Biobío

Durante la histórica sesión de la Convención Constituyente chilena en la Región del Biobío, la Comisión de Sistemas de Conocimientos y la Comisión de Medio...

Durante la mañana del jueves 25, la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencias, Tecnologías, Artes y Patrimonios, coordinada por los convencionales Cristina Dorador —electa en la lista de Movimiento Independientes del Norte— e Ignacio Achurra (Convergencia Social), llegó a la comuna de Tomé en la costa de la Región del Biobío —a 418 kilómetros de Santiago— para recibir audiencias públicas de la sociedad civil.La convencional Cristina Dorador comentó a Sputnik que han recibido a decenas de personas y organizaciones, quienes llegaron a las audiencias para "contarnos sus propuestas y también sus anhelos para la nueva constitución en el contexto de nuestra comisión que tiene que ver con Sistemas de Conocimientos"."Las audiencias han sido muy diversas, han tocado temas muy profundos, como, por ejemplo, la descentralización en la investigación, la Región del Biobío tiene importantes aportes que hacer en temas de tecnología", agregó.La Comisión de Sistemas de Conocimientos dividió en tres ejes temáticos las audiencias:"Ha sido una gran experiencia para la Comisión de Sistemas de Conocimientos, hemos recibido audiencias de altísimo nivel. La mirada descentralizadora, la mirada desde las comunidades y los territorios son fundamentales", señaló a Sputnik el convencional Ignacio Achurra sobre la importancia de las sesiones que se han desarrollado durante el 23 al 25 de noviembre en la Región del Biobío.Democratización del conocimiento en la nueva constituciónCon respecto a la brecha educacional que existe en Chile, Cristina Dorador explicó a Sputnik que es un tema que se ha tratado en diversos cabildos y donde se ha mencionado la importancia de hacer investigación desde los territorios, desde las comunidades.La voz de la ciudadanía y la interculturalidadLos convencionales constituyentes han recibido una serie de propuestas y preocupaciones en sus sesiones en la Región del Biobío. Una de ellas es cómo se puede conservar el patrimonio cultural.Ignacio Achurra dijo a Sputnik que en un cabildo en Dichato, localidad de Tomé, las personas señalaron que debían declararse un país marítimo."Nos explicaban toda la investigación que está haciendo la Universidad de Concepción, es decir, no solo tiene un valor simbólico, sino que tiene una información de primera fuente y de alta calidad que uno recoge estando en la región y en ese sentido ha sido absolutamente clave en este viaje", agregó el convencional.Achurra comentó que en Chile muchas veces se habla de que existen personas que no tienen acceso a la cultura, pero eso no es correcto para él, puesto que "las comunidades son productoras de una cultura propia, de una identidad propia y lo que debemos procurar es fomentar el desarrollo y la protección de esas culturas locales y ser capaces de ponerlas en diálogo".La visita de la Comisión de Medio Ambiente en una zona en riesgo por las minerasDurante la tarde del 25 de noviembre, convencionales de la Comisión de Medio Ambiente llegaron a Tomé para realizar su última sesión temática en la región. En el lugar fueron recibidos por la alcaldesa, Ivonne Rivas Ortiz (Democracia Cristiana), concejales de la comuna y representantes de distintas organizaciones sociales.Las y los convencionales de la Comisión de Medio Ambiente posaron junto a las autoridades comunales tras un lienzo con la leyenda "¡Tomé dice no a las mineras! Tomé y los sectores rurales se oponen a las mineras. ¡Queremos un medio ambiente limpio y un buen lugar para vivir!". La foto terminó con el grito de los constituyentes quienes advirtieron que la única solución era una "ecoconstitución".La alcaldesa Ivonne Rivas habló con Sputnik e indicó que para la Municipalidad de Tomé esta era una instancia muy importante. "Tenemos toda la esperanza y la plena confianza que esta constitución va a ir a defender a las personas y sus derechos. No como lo que sucede hoy, que solo va en beneficio a unos pocos".Rivas explicó que la comunidad se encuentra bajo amenazas de empresas que se quieren instalar en la comuna y que solo le harían un daño al medioambiente y a la calidad de vida en el lugar. "Las mineras están instalando monolitos en distintos lugares de nuestro sector rural. También tenemos amenazas de vertederos que han querido construir y que no estamos en condiciones de aceptar", comentó la autoridad comunal.Finalmente, la alcaldesa se mostró esperanzada en el proceso constituyente. "Muchas veces las leyes no nos favorecen y muchas veces tenemos que acatar. Tenemos tanta confianza en esta nueva constitución, porque el hecho de que estén trabajando de la forma en que lo están haciendo, de salir a los territorios para ver y conocer cuáles son los problemas, es justamente lo que nosotros necesitamos".El 26 de noviembre se realizará el último plenario de la Convención Constituyente en el Gobierno Regional de Concepción antes de regresar a Santiago.

