https://mundo.sputniknews.com/20211119/el-canciller-espanol-traslada-a-yunior-garcia-su-compromiso-con-las-libertades-en-cuba-1118434188.html

El canciller español traslada a Yunior García su "compromiso con las libertades" en Cuba

El canciller español traslada a Yunior García su "compromiso con las libertades" en Cuba

MADRID (Sputnik) — El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se reunió en Madrid con el opositor cubano Yunior García. 19.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-19T16:03+0000

2021-11-19T16:03+0000

2021-11-19T16:03+0000

españa

cuba

josé manuel albares

europa

eeuu

madrid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1118434909_0:83:1601:983_1920x0_80_0_0_1cae637f395732afa867dd28d4f8e305.jpg

"He recibido a Yunior García, a quien he manifestado el compromiso de España con las libertades", escribió el jefe de la diplomacia en un escueto mensaje en Twitter, adjuntando una foto de la reunión.Unas horas antes, durante su participación en una comisión en el Congreso de los Diputados, el ministro Albares anunció su intención de reunirse con García y reiteró el llamamiento a que el Gobierno de Cuba respete "la libertad de expresión y manifestación".Yunior García y su mujer llegaron a Madrid el 17 de noviembre en un vuelo comercial y con visado de turista.Un día después de su llegada a Madrid, el activista ofreció una rueda de prensa en la que afirmó que no pedirá asilo en España porque su intención es volver a Cuba.Según su relato, García decidió abandonar su país porque temía por su seguridad y porque considera que en España gozará de mayor libertad de expresión para presionar al Gobierno cubano desde el exterior.De 39 años de edad y dramaturgo de profesión, Yunior García es el principal líder de la plataforma opositora Archipiélago, considerada ilegal por las autoridades cubanas.La plataforma impulsó la Marcha Cívica por el Cambio convocada para el pasado lunes 15 de noviembre, una protesta que finalmente no se celebró tras ser desautorizada por las autoridades cubanas y porque sus principales organizadores estaban detenidos o se vieron imposibilitados de salir de sus casas.El Gobierno de la isla acusa a Archipiélago de ser una herramienta de EEUU para desestabilizar el país.Archipiélago y Yunior García en particular, han negado en reiteradas ocasiones cualquier relación con EEUU y han subrayado el carácter pacífico de sus propuestas.

https://mundo.sputniknews.com/20211118/el-dramaturgo-cubano-yunior-garcia-asegura-que-volo-a-espana-porque-temio-por-su-vida-1118380089.html

cuba

eeuu

madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cuba, josé manuel albares, europa, eeuu, madrid