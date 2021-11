https://mundo.sputniknews.com/20211119/el-canciller-espanol-anuncia-que-se-reunira-con-el-opositor-cubano-yunior-garcia-1118424337.html

El canciller español anuncia que se reunirá con el opositor cubano Yunior García

"Ha llegado recientemente uno de los principales opositores cubanos a España, con el que tendré la posibilidad de encontrarme", dijo Albares desde el Congreso de los Diputados, durante una comparecencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europa.En su discurso, el jefe de la diplomacia española señaló que la democracia está "siendo amenazada" en algunos países de América Latina, por lo que afirmó que Europa debe avanzar en un "camino de diálogo" para ayudar a la estabilidad de la región.En el caso concreto de Cuba, Albares abogó por defender "la libertad de expresión y de manifestación", pero también se refirió a la situación en otros países.Tras estas consideraciones, Albares también reflexionó sobre las relaciones entre Europa y América Latina señalando –en referencia a Cuba, Nicaragua y Venezuela– que los socios de la UE deben entender que la región "no se puede reducir solo a tres países" ya que fuera de ellos "también se producen situaciones complejas o ataques a los derechos humanos, y tenemos que hablar de todos".En esa línea, afirmó que "Europa tiene que ocupar el papel que le corresponde estableciendo una verdadera asociación con América Latina si no quiere descubrir demasiado tarde que otros actores han ocupado el terreno que Europa ha dejado vacante".A su modo de ver, una buena forma de empezar a cumplir ese objetivo sería volcar esfuerzos en culminar el proceso de adopción de los acuerdos comerciales con Chile, México y Mercosur.Yunior García y su mujer llegaron a Madrid el 17 de noviembre en un vuelo comercial y con visado de turista.El artista, de 39 años de edad, es el principal líder de la plataforma opositora Archipiélago, considerada ilegal por las autoridades cubanas.La plataforma impulsó la Marcha Cívica por el Cambio convocada para el 15 de noviembre, una protesta que finalmente no se celebró tras ser desautorizada por las autoridades cubanas, que acusan a Archipiélago de ser una herramienta de EEUU para desestabilizar el país. Archipiélago y Yunior García en particular, han negado en reiteradas ocasiones cualquier relación con EEUU y han subrayado el carácter pacífico de sus propuestas.

