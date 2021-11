https://mundo.sputniknews.com/20211118/el-dramaturgo-cubano-yunior-garcia-asegura-que-volo-a-espana-porque-temio-por-su-vida-1118380089.html

El dramaturgo cubano Yunior García asegura que voló a España porque temió por su vida

El dramaturgo cubano Yunior García asegura que voló a España porque temió por su vida

García aterrizó el 17 de noviembre en Madrid junto a su esposa Dayana Priego y afirma que volverá cuando "esté preparado". 18.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-18T12:54+0000

2021-11-18T12:54+0000

2021-11-18T13:21+0000

españa

cuba

madrid

la habana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1118349973_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_9cf5d2d1c6ab0be9ad6bbc40a9f1f20a.jpg

"Estaba completamente convencido de que me iban a detener", ha asegurado García en una rueda de prensa que ha tenido lugar en Madrid. El artista ha relatado los hechos que le llevaron a tomar la decisión de solicitar el visado a España y que aunque el día 14 de noviembre entendió que "no me iban a llevar preso porque me convertirían en un símbolo" al saber por unos amigos de los que no quiere mencionar su nombre que le habían concedido el visado, con su ayuda llegó al aeropuerto. Estos amigos también le han conseguido el lugar en el que se está quedando en España.El artista y opositor cubano ha asegurado que las autoridades cubanas "seguían una estrategia" para mantenerlo "preso en casa" e "incomunicado" con el objetivo de silenciarlo y ha afirmado que después conocerse la convocatoria de la marcha el Gobierno cortó la conexión a Internet y el teléfono de su casa, además de los de su esposa y otros familiares para que "no se pudieran comunicar".El dramaturgo explicó que su casa estaba "permanentemente vigilada" por agentes que le seguían "cuando iba a hacer la compra" y que un día después de ser contactado por la Fiscalía con la amenaza de que le "iban a llevar a la cárcel por dos décadas" aparecieron frente a su domicilio "dos palomas decapitadas".Yunior tiene un visado de 90 días y ha asegurado que su objetivo es seguir siendo un artista y que quiere concentrarse en el movimiento cultural de cubanos que reside en Madrid. Un visado que tal y como ha confirmado el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, le facilitó el propio Gobierno de España: "Se plantea la posibilidad de que venga a España y facilitamos documentalmente que venga a España. Es una manera de garantizar que esta persona no tenga dificultades".García afirma que decidió viajar fuera de Cuba para curarse su rabia y volver con fuerzas para seguir luchando “por esa razón estoy aquí. No podía quedarme callado y por eso estoy aquí", ha dicho asegurando que cree que el Gobierno cubano le dejó salir porque de este modo se libraban de un problema, pero que "cuando esté preparado voy a volver".Yunior García es el líder de la plataforma opositora Archipiélago, impulsora de la Marcha Cívica por el Cambio convocada para el 15 de noviembre y que finalmente no se celebró.Las autoridades cubanas desautorizaron la protesta y Yunior anunció que la realizaría en solitario por las calles de La Habana en la víspera, pero denunció en redes sociales que no pudo hacerla porque su casa estaba "sitiada" por fuerzas policiales.

https://mundo.sputniknews.com/20211118/viaje-a-espana-del-lider-opositor-cubano-yunior-garcia-genera-controversia-en-la-isla-1118370839.html

https://mundo.sputniknews.com/20211117/cuba-el-pais-del-que-se-informa-de-unas-protestas-que-nunca-existieron-1118327678.html

cuba

madrid

la habana

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cuba, madrid, la habana