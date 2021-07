https://mundo.sputniknews.com/20210724/mexico-plantea-a-celac-sustituir-a-la-oea-y-por-algo-semejante-a-la-ue-1114464411.html

México plantea a CELAC sustituir a la OEA y por algo semejante a la UE

México plantea a CELAC sustituir a la OEA y por algo semejante a la UE

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó ante un foro de cancilleres de la CELAC, para conmemorar el... 24.07.2021

"La propuesta es, ni más ni menos, construir algo semejante a la UE, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades: en ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto, en asuntos de derechos humanos y de democracia", dijo el jefe de Estado en un discurso pronunciado en el patio central del histórico castillo de Chapultepec, antes de una reunión ministerial de la CELAC.En este afán, indicó que México puede ayudar con su experiencia de integración económica en Norteamérica "con respeto a nuestra soberanía".Esa política ha sido puesta en práctica en la concepción y aplicación del Tratado económico y comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que reemplazó el acuerdo vigente desde 1994, recordó."No es poca cosa tener de vecino a una nación como EEUU: nuestra cercanía nos obliga a buscar acuerdos", y a la vez "demostrar con argumentos, sin baladronadas, que no somos un protectorado, una colonia o su patio trasero", subrayó.Indicó además que el crecimiento desmesurado de China ha fortalecido en EEUU la opinión de que "debemos ser vistos como aliados y no como vecinos distantes".Recordó que que comentó al presidente estadounidense, Joe Biden, que México prefiere "una integración económica con dimensión soberana con EEUU y Canadá, a fin de recuperar lo perdido con respecto a la producción y el comercio con China, que seguirnos debilitando como región".La idea es que "nos conviene que EEUU sea fuerte en lo económico y no solo en lo militar", señaló.López Obrador recordó que China domina el 12,2 por ciento del mercado de exportación y servicios a nivel mundial, EEUU solo lo hace en el 9,5 por ciento; y que, con esa tendencia, en 2051 la potencia asiática tendría el dominio del 64,8 por ciento del mercado mundial y EEUU, entre el 4 y 10 por ciento.Ante ese escenario, "pensamos que lo mejor sería fortalecernos económica y comercialmente en América del Norte y en todo el continente; además, no veo otra salida; no podemos cerrar nuestras economías ni apostar a la aplicación de aranceles a países exportadores del mundo, y mucho menos debemos declarar la guerra comercial a nadie", puntualizó.Añadió que en el marco de este nuevo plan de desarrollo conjunto deben considerarse las políticas de inversión, laborales, protección al medio ambiente y otros temas de interés para América Latina, que debe implicar cooperación para el desarrollo y bienestar.

alberto.r Seria estupendo hasta para Canadá y EEUU, ya los paises latinoamericanos nos fortaleceríamos sin ser lacayos de nadie, en Unión americana respetando las culturas y buscar un desarrollo regional si el impresentable Almagro 0

